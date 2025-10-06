ワンルームでも置ける！ちいさなこたつ「ラテ」に「ホワイトマーブル」の新色

ちいさなこたつ「ラテ」に新色となるホワイトマーブルが追加

オフシーズンもサイドテーブルとして活用できる

「ラテ」と一般的な1人用こたつとのサイズ比較イメージ

「ラテ」の使用イメージ

インテリアになじむので、オフシーズンも出しっぱなしにできる

カラーバリエーションが3色に

ユアサプライムスは10月中旬から、ワンルームでも置けるちいさなこたつ「ラテ」の新色となるホワイトマーブルモデルを、公式オンラインショップ「ユアサプライムス.com」などで順次発売する。価格は1万4800円。「ラテ」は、「1人暮らしのお部屋にも、こたつのぬくもりを届けたい」との想いから誕生した、コンパクトかつかわいく置ける、幅50×奥行き30cmとスリムサイズでソファ前やベッド横にちょうどいいサイズ感のこたつ。シングルサイズの毛布や、気に入ったブランケット（140×190cm以上）をかければ、すぐにこたつとして使えるので、別途専用の布団を購入する必要がない。高さは50cmで、ソファ横に置けばドリンクや本を置くサイドテーブルとしても使用可能で、出しっぱなしでもインテリアになじむ。ヒーターには200WのU字石英管を使用し、1時間あたりの電気代は強で約2.5円、弱で約1.2円と、電気代を抑えつつ冷気が溜まりやすい足元を効率よく暖められる。天板は高級感のある大理石調で、デザイナーズワンルームやコンパクトマンションにもマッチし、インテリアや姫系の部屋にも自然に溶け込み、サイドテーブルとしても上質な存在感を発揮する。なお、今回のホワイトマーブルモデルの追加にともない、カラーバリエーションはブラウン、ホワイト、ホワイトマーブルの3色になる。