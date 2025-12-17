ハクバから「EOS C50」専用液晶保護フィルム、9H硬度と高透明度で画質を守る

「Canon EOS R6 Mark III／C50／R6 Mark II／R7 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」（左）と

「Canon EOS R6 Mark III／C50／R6 Mark II／R7 専用 液晶保護フィルムIII」

割れにくいため貼りやすい

ハクバ写真産業（ハクバ）は12月中旬に、キヤノンのデジタルシネマカメラ「EOS C50」に対応した液晶保護フィルム「Canon EOS R6 Mark III／C50／R6 Mark II／R7 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」と「Canon EOS R6 Mark III／C50／R6 Mark II／R7 専用 液晶保護フィルムIII」の2製品を発売する。「Canon EOS R6 Mark III／C50／R6 Mark II／R7 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」は、表面にエクストラハードコートを施すことで、ガラス並みの高硬度9Hを実現し、鋭利なものが当たっても傷が付きにくくフィルムを美しい状態のまま保てる液晶保護フィルム。曲げに強く割れにくいので貼りやすく、貼り付け時に入ってしまった気泡が自然に消えるバブルレスタイプのため、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで、気泡を発生させない。あわせて、油や水をはじくフッ素コート処理を施しているので、フィルムに付いた指紋汚れなどを簡単に拭き取れるほか、指紋防止加工も施されているため指紋が付きにくく、タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい。さらに、シリコン粘着層の自己吸着性によって、フィルムを画面に置くだけで自然に貼りつき、貼り付けに失敗してしまった場合でも、吸着力を損なうことなく貼りなおせる。価格は3300円。「Canon EOS R6 Mark III／C50／R6 Mark II／R7 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することで、貼る前よりも高い視認性を実現し、業界最高クラスの全光線透過率95.6％の透明度によって、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出せる液晶保護フィルム。フィルム表面に、撥水・防汚効果のあるフッ素コートを施すことで指紋が付きにくく、指紋が付着してしまった場合でも簡単に拭き取れる。また、帯電防止効果によって静電気の発生を抑え、液晶画面にホコリやチリを寄せ付けない。あわせて、ハードコート処理を施すことで表面硬度3Hを実現し、フィルム表面のすり傷や爪あとなどが残りにくいため、液晶画面を美しい状態のまま保てる。さらに、シリコン粘着層によって貼り付け時に入ってしまった気泡が自然に消え、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させない。また、シリコン粘着層の自己吸着性で、フィルムを画面に置くだけで自然に貼りつき、貼り付けに失敗してしまった場合でも、吸着力を損なうことなく貼りなおせる。価格は1970円。両製品ともに、対応機種はEOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS C50。