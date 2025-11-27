ハクバから「EOS R6 Mark III」専用液晶保護フィルム発売、硬度9H＆極上の透明感

曲げに強く割れにくい

ハクバ写真産業は、「Canon EOS R6 Mark III」専用液晶保護フィルムの新製品として、ガラスと同じ硬度9Hで割れに強い「EX-GUARD」タイプと、業界最高クラスの透明度をもつ「III」タイプの2製品を発売した。「EX-GUARD」タイプは、エクストラハードコートによってガラスと同じ硬度9Hでありながら曲げに強く割れにくい安心フィルム。ガラスのような透明度と硬度をフィルムで実現しており、鋭利なものが当たっても傷が付きにくくフィルムを美しい状態のまま保つ。貼った時に入ってしまった気泡が自然に消えるバブルレスタイプ。微細なホコリであればシリコン粘着層が取り込み気泡を発生させない。油や水をはじくフッ素コート処理により、フィルムに付いた指紋汚れなどを簡単に拭き取ることができる。また、指紋防止加工によって指紋が付きにくく、タッチ操作をしても指紋が目立ちにくくなっている。シリコン粘着層の自己吸着性により、フィルムを画面に置くだけで自然に貼りつくため貼り付けが簡単。貼り付けに失敗しても吸着力を損ねずに貼り直すことができる。「III」タイプは、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用し、貼る前よりも高い視認性を実現。業界最高クラスの全光線透過率95.6％の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出す。撥水・防汚効果のあるフッ素コートにより、指紋が付きにくく、指紋が付いても簡単に拭き取ることができる。帯電防止効果によって静電気の発生を抑え、液晶画面に埃や塵を寄せ付けない。また、フィルム表面の「すり傷」や「爪あと」などが残りにくい表面硬度（3H）と保護力で液晶画面を美しい状態のまま保つ。シリコン粘着層により、貼った時に入ってしまった気泡が自然に消える。微細なホコリであればシリコン粘着層が取り込み気泡を発生させない。シリコン粘着層の自己吸着性により、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付くため貼り付けが簡単。貼り付けに失敗しても吸着力を損ねずに貼り直すことができる。両製品とも、Canon EOS R6 Mark III、Canon EOS R6 Mark II、Canon EOS R6、Canon EOS R7に対応。各機種に合わせた専用サイズなので、パッケージから取り出してそのまま貼り付けが可能。貼りやすさを考慮し、液晶画面に対してほんのわずかに小さく設計されている。