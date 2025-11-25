気に入りを“魅せる”！ ハクバのトレーディングカード額縁「TCG-01」

ハクバ トレーディングカード額 TCG-01

ハクバ写真産業（ハクバ）は11月21日に、お気に入りのトレーディングカードをホコリや汚れから守りつつ、アートのように飾れる「マグネットローダー35pt」専用トレーディングカード額縁「ハクバ トレーディングカード額 TCG-01（マグネットローダー35ptサイズ×9枚用）」を発売した。価格は5690円。「ハクバ トレーディングカード額 TCG-01（マグネットローダー35ptサイズ×9枚用）」は、「マグネットローダー35pt」に収納したトレーディングカードを、美しくディスプレーするために専用設計されたインテリアフレーム。中額には、奥行き感を演出するブラックマットと、ローダーをぴったりとホールドする厚手のブラックEVAクッションを採用する。シンプルで重厚感あふれるマットブラックの木製フレームと組み合わせたオールブラック仕様で、トレーディングカードの魅力を最大限に引き立てる。前面板には、安全性が高く割れにくいアクリル板を採用しており、万が一の落下時でも破損の心配が少ない。また、室内紫外線（UV）の多くをカットする効果を有しているため、大切なトレーディングカードの色褪せや劣化リスクを軽減できる。