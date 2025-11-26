大切な人へ写真と言葉で伝える感謝、ハクバのフォトメッセージカードランス グラース」

ハクバ フォトメッセージカード ランス グラース

差し込むだけで簡単にセット可能な差し込みタイプ

ハクバ写真産業（ハクバ）は11月21日に、大切な人へのお礼や感謝の気持ちを心に残る特別な写真とメッセージを添えて贈れる、写真台紙「ハクバ フォトメッセージカード ランス グラース」を発売した。カラーはネイビー、クリーム、ホワイトの3色、サイズはLサイズ タテ、Lサイズ ヨコ、2Lサイズ タテ、2Lサイズ ヨコの4種類で、価格は830円から。「ハクバ フォトメッセージカード ランス グラース」は、2面タイプのフォトメッセージカードで、高級感あふれる紙を使用するとともに中額にはほどよい厚みがあり、上質な雰囲気を漂わせる。写真やメッセージは差し込むだけで簡単にセットでき、表紙には「写真」を意味するフランス語「Photographie」を筆記体でシンプルにあしらった。洗練された美しさと優雅さ（grace：グラース）を纏った、特別なカードとなっている。ちょっとしたお礼から誕生祝いや旅立つ友人へのメッセージ、出産祝いのお返しや内祝い、結婚祝いのお礼、退職時のお別れといった、心を込めた感謝を伝えるさまざまな場面で活躍する。