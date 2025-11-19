業界最高クラスの透明度、「X-T30 III」専用液晶保護フィルムがハクバから

FUJIFILM X-T30 III 専用 液晶保護フィルムIII

全光線透過率95.6％の透明度

ハクバ写真産業（ハクバ）は11月中旬に、富士フイルムのミラーレス一眼「FUJIFILM X-T30 III」用の液晶保護フィルム「FUJIFILM X-T30 III 専用 液晶保護フィルムIII」を発売する。価格は1970円。「FUJIFILM X-T30 III 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することで、貼る前よりも高い視認性を実現した液晶保護フィルム。業界最高クラスの全光線透過率95.6％の透明度によって、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出せる。フィルム表面には、撥水・防汚効果を備えたフッ素コートを施すことで指紋が付きにくく、指紋が付いてしまった場合でも簡単に拭き取れる。また、帯電防止効果によって静電気の発生を抑えるため、液晶画面にホコリやチリを寄せ付けない。あわせて、表面硬度3Hのハードコート処理を施すことで、フィルム表面にすり傷や爪あとが残りにくい保護力を実現し、液晶画面を美しい状態のまま保てる。さらに、シリコン粘着層によって貼り付け時に入ってしまった気泡が自然に消え、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させない。また、シリコン粘着層の自己吸着性によって、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付き、貼り付けに失敗してしまった場合でも吸着力を損なうことなく貼り直せる。対応機種はFUJIFILM X-T30 III、FUJIFILM X-T30 II、FUJIFILM X-T30、FUJIFILM X-S10で、三菱レイヨンが開発した超極細繊維のクリーナーが付属している。