ワコム×エヴァ 本体だけじゃない 付属品やアプリまでコラボ仕様「MovinkPad Pro EVA Edition」

エヴァコラボモデルをメディア向けに公開！

本体や付属品だけじゃない アプリや起動時のアニメーションまでエヴァ仕様

「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」セット一式

背面にもイラストを配した

ペンやケーブルを収納するケース

「Wacom Rollup Case EVA Edition」

スケッチアプリ「Wacom Canvas」もコラボ仕様

エヴァ仕様のファイル管理アプリ「Wacom Shelf EVA」

壁紙は碇シンジ他、各パイロットも収録

2月21～23日開催のエヴァ30周年フェスイベントで先行販売

ワコムは2月13日、同社のポータブルクリエイティブパッド「Wacom MovinkPad Pro 14」に特別デザインを施したエヴァンゲリオンとのコラボレーションモデル「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」をメディア向けに公開した。ベースモデルは、プロの制作現場でも使用されるオールインワンのクリエイティブパッドで、エヴァシリーズの世界観をイメージして企画されたコラボモデルとなっている。実用性はそのままに、デザインや付属アクセサリーなど、各所にエヴァの要素を取り入れている。パッケージと背面には、イラストを配置。パッケージのイラスト部分にはホログラム加工を施しており、見る角度によって色味の印象が変化する。画面保護カバー「Wacom MovinkPad Pro 14 Cover EVA Edition」、折りたたみ式スタンド「Wacom Foldable Stand EVA Edition」、ペンやケーブルなどを収納できる「Wacom Rollup Case EVA Edition」、さらにWacom Pro Pen 3に至るまで、EVANGELIONロゴを施しており、付属品もすべてコラボ仕様となっている。加えて、Wacom Pro Pen 3をカスタマイズできるフレアグリップとボタンプレート（厚型、サイドスイッチ三つ）も同梱する。本体や付属品だけでなく、アプリケーションもエヴァ仕様だ。スケッチアプリ「Wacom Canvas」では、メニューアイコンをハニカム（六角形）デザインに変更。作品画像を保存・管理できる「Wacom Shelf」でも、ハニカムデザインを用いた一覧表示を採用する。時計とコンパス機能を備えたウィジェットアプリ「Wacom CClock EVA」も搭載。デザインは、劇中に登場するデバイスをモチーフにしている。さらに起動時のブートアニメーションや充電中のフォントも専用仕様。劇中のキャラクターやシーンを用いた11種類の壁紙も用意し、通常モデルにはないモチーフやデザインを随所に盛り込んだ。「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」は、2月21～23日に横浜アリーナで開催されるエヴァシリーズ初の30周年フェスイベント「EVANGELION：30＋；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」で先行販売される。販売価格は18万1280円。一般販売の予定については後日発表となっている。会場内の展示周遊エリア「EVA EXTRA30」では、実機に触れながら本モデルの特徴を体験できるほか、同エリア内のラウンジ（ミニステージ）では、ワコムによるステージ登壇も実施される。