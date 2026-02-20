  • ホーム
  • ワコム×エヴァ 本体だけじゃない 付属品やアプリまでコラボ仕様「MovinkPad Pro EVA Edition」

新製品

2026/02/20 12:00

　ワコムは2月13日、同社のポータブルクリエイティブパッド「Wacom MovinkPad Pro 14」に特別デザインを施したエヴァンゲリオンとのコラボレーションモデル「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」をメディア向けに公開した。

本体や付属品だけじゃない アプリや起動時のアニメーションまでエヴァ仕様

　ベースモデルは、プロの制作現場でも使用されるオールインワンのクリエイティブパッドで、エヴァシリーズの世界観をイメージして企画されたコラボモデルとなっている。実用性はそのままに、デザインや付属アクセサリーなど、各所にエヴァの要素を取り入れている。
 
「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」セット一式
 
背面にもイラストを配した

　パッケージと背面には、イラストを配置。パッケージのイラスト部分にはホログラム加工を施しており、見る角度によって色味の印象が変化する。
 
ペンやケーブルを収納するケース
「Wacom Rollup Case EVA Edition」

　画面保護カバー「Wacom MovinkPad Pro 14 Cover EVA Edition」、折りたたみ式スタンド「Wacom Foldable Stand EVA Edition」、ペンやケーブルなどを収納できる「Wacom Rollup Case EVA Edition」、さらにWacom Pro Pen 3に至るまで、EVANGELIONロゴを施しており、付属品もすべてコラボ仕様となっている。

　加えて、Wacom Pro Pen 3をカスタマイズできるフレアグリップとボタンプレート（厚型、サイドスイッチ三つ）も同梱する。

　本体や付属品だけでなく、アプリケーションもエヴァ仕様だ。
 
スケッチアプリ「Wacom Canvas」もコラボ仕様
 
エヴァ仕様のファイル管理アプリ「Wacom Shelf EVA」

　スケッチアプリ「Wacom Canvas」では、メニューアイコンをハニカム（六角形）デザインに変更。作品画像を保存・管理できる「Wacom Shelf」でも、ハニカムデザインを用いた一覧表示を採用する。時計とコンパス機能を備えたウィジェットアプリ「Wacom CClock EVA」も搭載。デザインは、劇中に登場するデバイスをモチーフにしている。
 
壁紙は碇シンジ他、各パイロットも収録

　さらに起動時のブートアニメーションや充電中のフォントも専用仕様。劇中のキャラクターやシーンを用いた11種類の壁紙も用意し、通常モデルにはないモチーフやデザインを随所に盛り込んだ。
 
2月21～23日開催のエヴァ30周年フェスイベントで先行販売

　「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」は、2月21～23日に横浜アリーナで開催されるエヴァシリーズ初の30周年フェスイベント「EVANGELION：30＋；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」で先行販売される。販売価格は18万1280円。一般販売の予定については後日発表となっている。会場内の展示周遊エリア「EVA EXTRA30」では、実機に触れながら本モデルの特徴を体験できるほか、同エリア内のラウンジ（ミニステージ）では、ワコムによるステージ登壇も実施される。
