4眼カメラ搭載・IP68対応・AI機能も使える 片手でも持ちやすい「motorola edge 60」

モトローラ・モビリティ・ジャパンは2月20日、Androidスマートフォン「motorola edge 60」をUQ mobile 取扱店、UQ mobile online shopで発売する。本体価格は4万5800円。新製品は、MediaTek Dimensity 7400チップセットとRAM 8GBを採用し、5200mAh大容量バッテリーと68Wの急速充電機能、そして4眼カメラを搭載したモデル。重量は約179gで約73mmのスリムな横幅に加え、クアッドカーブデザインを採用することで片手操作がしやすい形状を実現。MIL-STD-810H（アメリカ国防総省の調達基準）に準拠し、IP68相当の防塵・防水機能も備える。カメラには、「moto ai」対応の5000万画素カメラシステム、5000万画素超広角・マクロ、1000万画素3倍光学望遠カメラを採用し、手ブレ補正やノイズを低減するアクションショットなど、撮影補助機能も充実している。「moto ai」では、通知を自動で分析・要約する「とりまリスト」や音声を書き起こしてくれる「おまとメモ」など、便利な機能も活用できる。ディスプレーは約6.7インチ。カラーはPANTONE Gibraltar Sea（ジブラルタルシーネイビー）、PANTONE Shamrock（シャムロックグリーン）の2色展開。このほか、おサイフケータイ対応のFeliCa機能も搭載し、外部メモリーはmicroSDXC 最大1TBまで対応する。