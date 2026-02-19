カセットテープ商品化から60周年 マクセルのカセット音源再生・録音可能なCDラジカセレコーダー

Bluetooth対応のCDラジオカセットレコーダー登場

電響社は2月25日、「マクセル」ブランドからBluetooth対応のCDラジオカセットレコーダー「MXCR-200」を発売する。マクセルブランドでは、カセットテープの商品化から60周年を迎え、カセット文化の継承・発展に向けた取り組みも進めている。そんな中で新製品は、「カセットテープで音楽を残す、聴く。」をコンセプトに開発されたモデルだ。カセットテープ独特の温もりある音質を、アナログ・デジタルの複数のメディアと連携しながら、自分らしいスタイルで楽しめる。CD、ラジオをはじめ、カセットテープ、USBメモリー、TF（microSD）カード、Bluetooth機器など多様なメディアに対応し、各メディア間で再生・録音が可能。Bluetooth接続では、対応ワイヤレスヘッドホンなどで音楽を聞けるほか、スマホやタブレットの音楽や音声を同製品のスピーカーを使って再生でき、ワイヤレススピーカーのような使い方もできる。USBメモリー（USB-A接続）、microSDカードでは、MP3形式のオーディオファイルが再生可能だ。サイズは幅273×奥行247×高さ147mm。重さは約2.1kg。対応USBメモリー、microSDカードは、32MB～128GB（FAT16またはFAT32フォーマット）となっている。