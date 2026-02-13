コーデしやすいアースカラー ショルダーストラップにもなるUSBケーブル エレコムから登場

ショルダーストラップにもなるUSBケーブル

エレコムは2月10日、ショルダーストラップと充電ケーブルの2in1の「USBケーブルショルダーストラップ（P-STSDH1CC06シリーズ）」を発売した。カラーはブラック、カーキ、ベージュ、ホワイトの4色展開。公式オンラインストア価格は2580円。新製品は、スマートフォン用ショルダーストラップとしても充電ケーブルとしても使えるUSBケーブルショルダーストラップ。アースカラーを中心にラインアップしており、普段のコーディネートにも合わせやすいのが特徴だ。ヒモは直径約6mmの丸ヒモで、取り回しや軽さを重視している。長さは最長で約1.5mで、調整可能。充電ケーブルとして使うときには、コネクターキャップを外す。最大60Wに対応し、キャップは紛失しにくい一体型だ。難燃性の素材で端子部分には、金メッキピンを採用している。このほか、スマホケースにストラップホールがなくても使えるようにストラップホールシートが付属。ステンレス製で耐久性が高く、スマホとケースの間に挟めば使用可能だ。