わずか5分でコールドブリューも！エスプレッソ・カプチーノメーカーに革新、デロンギ「デディカ デュオ」がスリムボディーでバリスタ体験

デロンギ・ジャパンは3月12日に、エスプレッソからラテアート、コールドブリューまで「自分の手で仕上げる」バリスタ体験をスリムな本体に凝縮した、エスプレッソ・カプチーノメーカーの新機種「デディカ デュオ」（EC890J-WI／B／M）を、デロンギ表参道店とデロンギ公式オンラインショップにて、各色50台・計150台を先行発売する。カラーは、ホワイト、ブラック、メタルシルバーの3色。価格はオープンで、公式オンラインショップでの価格は5万9800円。全国での発売は5月27日を予定している。「デディカ デュオ」は、自分の手でお店のようなコーヒーを淹れる愉しみ、ラテアートを魅せる悦びを、自宅で実現可能なエスプレッソ・カプチーノメーカー。抽出やスチームを手動で調整できるので、エスプレッソはもちろん、ミルクの質感を自分好みに整えてカフェラテといったミルクメニューを仕上げて、ラテアートまで描ける。さらに、ホットだけでなくコールドブリューも淹れられるため、季節や気分に合わせた「バリスタ体験」を一年を通して愉しめる。独自の「コールド エクストラクション テクノロジー」によって、エスプレッソのような圧力をかけることなく、ポンプで水を少しずつ注いでコーヒーを抽出する。通常なら12時間ほどかかる水出しコーヒーを、苦みや酸味の少ない爽やかで甘みのある味わいのコールドブリューとして、5分で完成させられる。同じく独自の「My LatteArt（マイラテアート）」機能を使用すれば、空気の入る量を細かく調整して好みのフォームミルクを自由自在に作れる。きめ細かく滑らかな仕上がりなので、カフェのような繊細なラテアートまで描くことが可能なため、はじめてラテアートに挑戦する人から上級者まで、自分でつくる愉しさを味わえる。カラータッチアイコンを採用することで、メニューがわかりやすく、はじめて使う人でも簡単で、ミルクジャグとタンパーが付属するのでエスプレッソやラテを、すぐに自宅で楽しめる。そのほか、小さなエスプレッソカップから深さのあるカプチーノカップまで対応するとともに、1杯／2杯の定量設定ができる。あわせて、抽出温度は3段階から選択可能なほか、内部気圧最大15気圧の電磁ポンプとステンレス製のサーモブロックボイラーによって、本格エスプレッソの抽出に最適な圧力である9気圧（抽出時）と、最適な抽出温度である90℃を作り出せる。さらに、あらかじめ極細挽きされたエスプレッソ用の豆を、理想的な量と圧力で1杯分ずつプレス＆パックされた、カフェポッドにも対応している。本体には、洗練されたメタリック＆マットのテクスチャを採用し、どこに置いても空間を上質に彩る。使いやすいつまみの形状や、フィルターホルダーのテクスチャといった快適な使い心地を実現すべく、細部にこだわり工夫を凝らした。なお、先行発売期間中に「デディカ デュオ」を購入すると、特典として二重構造の間に空気を閉じ込めることで高い断熱性を実現し、ホットでもアイスでも温度を長くキープする「ダブルウォールグラス カプチーノ」1セットがもらえる。