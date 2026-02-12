初心者にも最高の打鍵環境を！ キーボード「HHKB」のスターターキットが期間限定で

「HHKBスターターキット」が登場

新モデルも追加！ 選べる3シリーズ・全16セット

HHKB Professional Classic Type-S（墨）

HHKB Professional HYBRID Type-S（白）

HHKB Studio（墨）

パームレスト（タイピングベッド）

キーボードルーフ

HHKB新生活応援キャンペーン

PFUは、高級キーボードブランド「Happy Hacking Keyboard（HHKB）」の人気アクセサリーを組み合わせた「HHKBスターターキット」を、PFUダイレクトで3月30日まで期間限定で販売している。春の新生活や働き方の変化に合わせ、「買ってすぐ最高の打鍵環境を整えたい」という声に応える形で企画。HHKB本体に加え、パームレスト（タイピングベッド）とキーボードルーフを同梱し、最大8580円引きの特別価格で提供している。今回のスターターキットでは、用途や好みに応じて3種類の本体シリーズから選択できる。昨年発売の新モデル「HHKB Professional Classic Type-S」もラインアップに追加されている。新モデルの「HHKB Professional Classic Type-S」は、シンプルな有線接続モデル。Type-Sならではの静音と高速レスポンスで、キーマップ変更にも対応している。特別価格は3万3000円（通常価格は4万1580円相当）。「HHKB Professional HYBRID Type-S」は、BluetoothとUSBに対応した上位モデル。複数デバイスの切り替えやType-Sで極上の打鍵感を備える。特別価格は4万円（同4万6530円相当）。「HHKB Studio」は、ポインティングスティックとジェスチャーパッドを搭載。マウス操作をキーボードで完結できる万能型だ。特別価格は4万5000円（同5万3680円相当）。スターターキットには、HHKBユーザーから定評のあるアクセサリー「パームレスト（タイピングベッド）」とキーボードルーフを同梱している。タイピングベッドは、プライウッド素材で反りにくく、手首の負担を軽減。高低差を補正して理想的な角度でタイピングできる。キーボードルーフは、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。持ち運び時の破損防止や、離席時のホコリよけにも役立つ実用性の高いカバーだ。スターターキットに加え、PFUでは「HHKB新生活応援キャンペーン」を実施。HHKB本体の購入者から抽選で30人に、最大4万円分のAmazonギフトカードが当たるという。購入予定のユーザーにはうれしいキャンペーンだ。キー入力の快適さは、日々の仕事や創作の質を大きく左右する。理想の環境が整えられる今回のスターターキットは、「そろそろ本気でキーボードを見直したい」という人にとって購入のチャンスといえる。