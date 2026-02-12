手のひらサイズで光る×鳴る！ DivoomからレトロなBluetoothスピーカー「MiniToo」

MiniToo

ピクセルが細かいから、かわいい！

音楽に遊び心を演出

スマホとの相性もいい

さまざまな付属品をパッケージに同梱

infinityは、ガジェットブランド「Divoom」からコンパクト筐体に光と音の楽しさを詰め込んだレトロなBluetoothスピーカー「MiniToo」を販売している。高精細ディスプレーで映えるアニメーションや時計表示、通知アイコンを表示でき、5W出力のクリアなサウンドで動画視聴やBGMにも最適。Bluetooth 5.3の安定接続に加え、microSDでの単体再生にも対応する、日常をちょっと楽しくする多機能モデルだ。MiniTooは、従来のブランド「Ditoo」シリーズ（16×16ドット）よりもはるかに高精細な128×160ドットを採用。小さな画面でも、時計やアニメーション、通知アイコンがくっきり鮮明に表示され、デスク上の“映え”をしっかり演出してくれる。ピクセルアートやミニゲームなど、Divoomらしい遊び心もある。5Wのフルレンジユニットを内蔵し、サイズを超える輪郭のはっきりした音質で、作業用BGM、動画視聴、アラームなど、日常用途にちょうどいい。Bluetooth 5.3によって接続の安定性と低遅延性も高く、スマートフォン（スマホ）との相性をさらに高めている。また、スマホが手元になくてもmicroSD内の楽曲を本体だけで再生できるため、通信環境のない場所や作業に集中したいときにも便利。「Divoom App」によって、エフェクトやアニメーションを手軽に管理できる。75×62×83mmで重さが約202gの手のひらサイズ。カラーはホワイト。USB Type-Cで給電し、パッケージには取扱説明書、USB Type-Cケーブル、ギフトバッグが同梱されている。デスク、ベッドサイド、玄関など、置き場所を選ばないのも魅力だ。MiniTooはポケットサイズに視覚の遊びと聴覚の心地よさを兼ね備えており、デスクを光と音で楽しくしたいガジェット好きをはじめ、作業用BGMを小さくクリアに鳴らしたいテレワーカーや学生、スマホなしでも音楽を流せるミニスピーカーが欲しい人、プレゼント映えするアイテムを探している人などに適しているといえそうだ。