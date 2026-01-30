Dolby Atmos対応で部屋が映画館になる！ スマートスピーカー「Echo Studio」に新色「グレーシャーホワイト」

新色「グレーシャーホワイト」

Echo Studioとは？

Echo Studioは部屋全体を音で包み込む

どこにいても同じ音楽が楽しめる

白系インテリアとの相性が良い

音もデザインも妥協したくない人へ

音楽も映画も、せっかくなら「音」にこだわりたい。そんな人から支持を集めているのが、Amazonの高音質スマートスピーカー「Echo Studio」だ。そのEcho Studioに、新色「グレーシャーホワイト」が登場。リビングや寝室にも自然になじむデザインで、空間全体の印象をワンランク引き上げてくれる。価格は3万9980円。Echo Studioは、Amazonが提供しているEchoシリーズの中でも、音質に特化したフラッグシップモデルだ。パワフルな低音を生み出す高性能ウーファーや、効果的に配置された三つのフルレンジドライバーなどを組み合わせることで、単体でも部屋全体を音で包み込むような立体的サウンドを実現する。大きな魅力が、空間オーディオ技術と「Dolby Atmos」への対応だ。音が前後・左右・上方向へと広がり、音楽ライブの臨場感や、映画の爆発音やセリフの立体感を、家庭でもリアルに再現できる。対応する「Fire TV」デバイスと組み合わせれば、テレビの音が一気に映画館レベルへと変わる。拡張性も高い。2台のEcho Studioをペアリングしてパワフルなステレオサウンドを実現するほか、マルチルームミュージックで家中のEchoデバイスから同時再生ができる。リビング・キッチン・書斎など、どこにいても同じ音楽が楽しめる。従来カラーの「グラファイト」に加え、新たに登場したグレーシャーホワイトは、清潔感のある明るいトーンで白系インテリアとの相性が良く、圧迫感が感じにくいデザインとなっている。Echo Studioは、生成AI技術を活用した新しいAIアシスタント 「Alexa＋」 にも対応。今後、日本でAlexa＋が利用可能になった際、高度で自然なAI体験が期待できる。「音質を妥協したくない」「映画や音楽を本気で楽しみたい」といった人には、Echo Studioはおすすめしたい1台といえる。