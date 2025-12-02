賃貸でも1分で取付完了できる電源工事も不要の「電動カーテン」

Moodify電動ハニカムシェードMoodify電動ハニカムシェード

Moodifyは12月1日に、光・熱・音をスマートにコントロールする電動カーテン「Moodify電動ハニカムシェード」の一般販売を、公式オンラインショップおよび「LIVING HOUSE.」のららぽーと富士見店（埼玉県富士見市）、ららぽーと愛知東郷店（愛知県愛知郡東郷町）、ららぽーとEXPOCITY店（大阪府吹田市）で開始した。カラーは、リネンホワイト、サンドベージュ、ストーングレー、レースホワイトの4色。価格は5万9540円から。「Moodify電動ハニカムシェード」は、工具なしで取り付けられる突っ張り式のスマートカーテンで、壁に穴を開けることなく届いたその日に設置可能なので、賃貸でも安心して導入できる。内蔵バッテリー＆ソーラーパネルを搭載し、電源工事も不要で、引っ越しや模様替えが多い人でも手軽に「電動カーテン生活」を始められる。専用アプリを使えば、開閉スケジュールの設定が可能になり、朝は光で自然に目覚めて夜はワンタッチで光を遮断する、といった使い方ができる。外出先からの遠隔操作や、スマートスピーカーとの連携による音声操作にも対応しているため、自動化による快適な暮らしが実現する。本体は、蜂の巣（ハニカム）のように六角形の空気層が連なる独自構造を採用し、高い断熱・保温性能を備えている。空気の層が熱を遮るので、夏は涼しく冬は暖かい快適空間を保てる。さらに、採光レースと1級遮光生地のダブルレイヤー構造で、光量や視線の自由な調整が可能となっており、明るさを取り込みつつ外からの視線を遮ったり、完全遮光で睡眠環境を整えたりと、シーンに応じて自在に切り替えられる。また、空気層による吸音効果もあるので、寝室や在宅ワーク空間にも適している。なお、1mm単位でサイズをオーダーできるため、無駄なすき間やたるみがなく窓枠に美しく収まる、すっきりとした印象を演出し、まるで造り付けのような一体感で部屋全体の完成度を高められる。対応サイズは、横650～2300mm、縦500～2600mm。12月7日23時59分までの期間、公式オンラインショップにて「Moodify電動ハニカムシェード」を購入すると、通常は別売となるリモコン・ハブ・ソーラーパネルのセットが無料でもらえる、発売記念キャンペーンを開催している。