おうちカフェがもっと楽しく！ 「デロンギ クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー」にホワイトモデル誕生

「クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー」の

ホワイトモデル

自宅で本格バリスタ体験が叶うエントリーモデル

圧力計を見ながら自分好みのコーヒーの淹れ方を探すのも楽しみ方のひとつ

エントリーモデルで初の「サーモブロック」

調整つまみ付きフロッサーでフォームミルクの

量やきめ細かさを簡単に調整可能

すでに発売済みのメタルシルバーモデル（左）と、

新たに発売されるホワイトモデル

デロンギ・ジャパンは3月12日に、自宅での本格的なバリスタ体験を実現する「クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー」の新色・ホワイトモデル（EM450J-W）を、デロンギ直営店、デロンギ公式オンラインショップ、デロンギ公式楽天市場店、デロンギ公式Yahoo!ショッピング店、Amazon.co.jpで発売する。価格はオープンで、公式オンラインショップでの価格は3万5800円。「クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー」は、自分の手で本格的なコーヒーを淹れる体験を手軽に味わえるエントリーモデル。エスプレッソ抽出の醍醐味である「圧力をかけて引き出す」工程を、家庭でもしっかり体験できるのが特徴。香り高い一杯を自分の手で仕上げる満足感、抽出後のクレマの美しさ、ミルクと合わせたときの濃厚な一体感まで、ワンランク上の「自宅での本格的なカフェ体験」を可能にする。同クラスでははじめて、デロンギのハイエンドモデルに採用されている「サーモブロック」を採用し、安定した抽出温度を実現してクレマたっぷりの芳醇なコクと香りのエスプレッソを味わえる。フォームミルクの泡立ちを調整する、調整つまみ付きフロッサーを搭載しているため、フォームミルクの量やきめ細かさを簡単に調整でき、自分好みのカフェラテやカプチーノを愉しめる。本体の圧力計によってエスプレッソの抽出圧を確かめられるので、抽出具合を見つつタンピングや粉の量などを調節可能で、理想のエスプレッソを追求できる。さらに、自動制御によってワンプッシュでエスプレッソを手軽に抽出可能で、量も調整できるため、メニューや好みに合わせた自在なカスタマイズが実現する。今回、発売するホワイトモデルは、各パーツに上品なアクセントとしてホワイトを取り入れており、ホワイトを基調としたキッチンやインテリアにも馴染みやすい、洗練された佇まいに仕上げられている。なお、今回のホワイトモデルの発売にともない、「クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー」のカラーバリエーションは、すでに発売済みのメタルシルバー（EM450J-M）とホワイトの2色となる。