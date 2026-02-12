「色」で時間を知らせる Nelnaのタイマー「Focus-On Timer」

色でわかりやすいタイマー

きれいな色調とシンプルな操作性

トマト

バター

色で時間経過がわかりやすい

音を出せない環境でも使える

置き方は4通り

ロア・インターナショナルは2月9日、スマートライフツールブランド「Nelna」から、時間を“数字”ではなく“色”で管理する新発想の静音タイマー「Focus-On Timer」に新色「トマト」「バター」を追加し、予約販売を開始した。価格は4500円。新製品は、シンプルな操作性ときれいな色調設計が特徴の静音タイマー。ダイヤルを回すだけでタイマーがスタートし、時間の経過で色が変わるので、わかりやすいのが特徴だ。動作音を限りなく抑えた静音設計でほぼ無音を実現。アラームは音量と長さを選択でき、ライトの点灯で時間を知らせるライトアラームや無音で通知するサイレントモードで音を出せない環境でも使える。置き場所も自由度が高い。そのまま置いても自立するが、スタンドバーで角度をつけたり、壁掛けだけでなくマグネットで固定したりもできる。電源は単4乾電池2本。1日3回の使用で約4カ月（約600回）使用できる計算だ。サイズは9.5×9.8×4.5cmで重さは134gとなっている。