これからの花粉の季節に ニトリのテーブルにもなる1台3役の空気清浄機など2製品

ニトリ最新の空気清浄機2製品

ハウスダストや脱臭にも 用途で選べる2種類

共通で自動運転モードを搭載

テーブルとしても使えるアロマトレー付きで香りも楽しめる



テーブル付き空気清浄機（NR-308）

テーブルとして使える

プランターポットとしても使える

アロマトレーで香りも楽しめる

壁に寄せても置けるスリムな空気清浄機

スリム空気清浄機（NR-402）

底面引き出しのコード

壁に寄せて置ける

ニトリは花粉の季節に置き場所で選べる空気清浄機「テーブル付き空気清浄機（NR-308）」「スリム空気清浄機（NR-402 ホワイト）」の2製品を2月上旬に発売した。価格は、NR-308が1万9900円、NR-402が9990円。テーブル付き空気清浄機（NR-308）は、適用床面積目安が20畳までのカフェテーブルやプランタースタンドとしても使える1台3役の空気清浄機。スリム空気清浄機（NR-402）は、適用床面積目安14畳までで玄関などにも置きやすい省スペースな一台。いずれも共通仕様として、0.1～0.25μmの粒子を99％キャッチできるPM2.5対応の空気清浄機能と、ホコリセンサーで空気の汚れ具合を検知し、風量を自動で調整する自動運転モードを搭載。花粉、ハウスダスト、ペット臭の除去にも適している。テーブル付き空気清浄機（NR-308）は、天面がフラットなテーブル形状なので、カフェテーブルやサイドテーブルとして使用可能。天面を外せばプランターポットとしても使える。アロマトレーも付いており、好きな香りを楽しめるのもポイント。風量を抑えるおやすみモードやナイトライト代わりにもなる明暗2パターンのLEDライト、切タイマー機能なども搭載している。スリム空気清浄機（NR-402）は、幅275×奥行150×高さ320mmとコンパクト設計で、狭いところにも置きやすい。電源コードは底面引き出し式で、壁に寄せて設置できる。切タイマーやおやすみモードも使用でき、寝室など場所でも使える。