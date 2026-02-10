これからの花粉の季節に ニトリのテーブルにもなる1台3役の空気清浄機など2製品

新製品

2026/02/10 18:00

　ニトリは花粉の季節に置き場所で選べる空気清浄機「テーブル付き空気清浄機（NR-308）」「スリム空気清浄機（NR-402 ホワイト）」の2製品を2月上旬に発売した。価格は、NR-308が1万9900円、NR-402が9990円。

ニトリ最新の空気清浄機2製品

ハウスダストや脱臭にも 用途で選べる2種類

　テーブル付き空気清浄機（NR-308）は、適用床面積目安が20畳までのカフェテーブルやプランタースタンドとしても使える1台3役の空気清浄機。

　スリム空気清浄機（NR-402）は、適用床面積目安14畳までで玄関などにも置きやすい省スペースな一台。
 
共通で自動運転モードを搭載

　いずれも共通仕様として、0.1～0.25μmの粒子を99％キャッチできるPM2.5対応の空気清浄機能と、ホコリセンサーで空気の汚れ具合を検知し、風量を自動で調整する自動運転モードを搭載。花粉、ハウスダスト、ペット臭の除去にも適している。
 

テーブルとしても使えるアロマトレー付きで香りも楽しめる
 

テーブル付き空気清浄機（NR-308）

　テーブル付き空気清浄機（NR-308）は、天面がフラットなテーブル形状なので、カフェテーブルやサイドテーブルとして使用可能。天面を外せばプランターポットとしても使える。
 
テーブルとして使える
 
プランターポットとしても使える
 
アロマトレーで香りも楽しめる

　アロマトレーも付いており、好きな香りを楽しめるのもポイント。風量を抑えるおやすみモードやナイトライト代わりにもなる明暗2パターンのLEDライト、切タイマー機能なども搭載している。
 

壁に寄せても置けるスリムな空気清浄機

 
スリム空気清浄機（NR-402）

　スリム空気清浄機（NR-402）は、幅275×奥行150×高さ320mmとコンパクト設計で、狭いところにも置きやすい。電源コードは底面引き出し式で、壁に寄せて設置できる。
 
底面引き出しのコード
 
壁に寄せて置ける

　切タイマーやおやすみモードも使用でき、寝室など場所でも使える。
ギャラリーページ

注目の記事

外部リンク