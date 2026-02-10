高校生×eスポーツが未来のデジタル人材をつくる、NASEF JAPANが新会員制度を発表

NASEF JAPANが企業・団体を対象にした

「会員制度」の説明会をオンライン開催

eスポーツは遊びから人材育成のプラットフォームへ

NASEF JAPAN（国際教育ｅスポーツ連盟ネットワーク日本本部）は、企業・団体を対象にした「会員制度説明会」を、2月25日・26日・27日にオンライン開催する。参加費は無料で、事前申し込みが必要。NASEF JAPANは、「NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権」の開催や、eスポーツ／ゲームを活用したデジタル講座・探究学習を通じた、高校生を中心とした次世代人材の育成に取り組んでいる。今後、これらの活動を全国各地に広げるとともに、持続的なものにしていくため、全国組織化を目指した体制強化と、新たな「会員制度」を導入することを決定した。今回、開催される「会員制度説明会」では、「会員制度」の全体像と、企業・団体がどのように関わることができるのかについて、わかりやすく紹介する。「会員制度説明会」のおもな内容は以下の通り。○NASEF JAPANの活動理念とこれまでの実績○全国組織化を見据えた今後の事業構想○会員としてご参画いただく意義と、企業・団体との連携イメージ「会員制度説明会」は、以下のような疑問や悩みを抱える企業・団体に適している。○eスポーツには興味はあるが自社ビジネスとどのように連携したらよいかわからない○「eスポーツ×デジタル教育」に関心はあるが教材やノウハウがない○eスポーツ／ゲームを活用して地元の活性化につなげたい「会員制度説明会」の開催時間は、2月25日が13～14時30分および16～17時30分、2月26日が11～12時30分および16～17時30分、2月27日が16～17時30分（いずれも同一の内容となる）。