LAN不足を一気に解消！ テレビもゲーム機も同時接続できるサンワサプライの超小型スイッチングハブが便利

自宅のテレビ周りやデスク周辺で「LANポートが足りない」と感じたことはないだろうか。サンワサプライが運営する直販サイト「サンワダイレクト」で、一つのLANポートを2分配できる超小型スイッチングハブ「500-SWH012」が発売となった。価格は2980円。省スペース設置と安定通信を両立した、家庭用にも仕事用にも心強い製品だ。500-SWH012は、1系統のLAN回線を2分配して使えるスイッチングハブ。テレビとレコーダー、PCとゲーム機など、複数機器を同時に有線接続したい場面で活躍する。Wi-Fi環境が不安定な場所でも、有線接続なら通信は安定。動画視聴やオンラインゲームなど、通信品質が求められる用途でも安心して利用できる。本体は約52gで超小型サイズ。手のひらに収まるコンパクト設計のため、テレビ裏やデスク周りなど、設置場所を選ばない。給電はUSB Type-Cに対応しており、ACアダプターは不要。配線が増えがちなネットワーク周りを、すっきりまとめられる。通信規格は1000BASE-T（ギガビット）に対応し、最大1000Mbpsの高速通信を実現。「AUTO-Negotiation」機能により、接続機器に応じて通信速度を自動で最適化する。大容量データの転送や高画質動画の視聴、オンラインゲームなど、帯域を必要とする用途でもストレスなく使える。筐体にはアルミ素材を採用。ファンレス設計ながら放熱性に優れ、発熱リスクを抑えながら安定動作を支える。家庭用はもちろん、簡易的な業務用途など、長時間稼働が想定されるシーンでも安心だ。「AUTO-MDIX」機能を搭載しており、ストレートケーブルとクロスケーブルを意識せず接続できる。ネットワークに詳しくない人でも、箱から出してすぐに使える手軽さがある。LANポート不足は、意外と多くの家庭やデスク環境で起こりがちな悩み。500-SWH012は、超小型サイズとシンプルな2分配設計で、その問題を手軽に解決してくれる。配線を増やさず、安定した有線通信環境を整えたい人にとっては便利な製品といえそうだ。