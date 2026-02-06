最大風速約31m／s 液晶付きで使いやすい PC内部の掃除にも使えるサンワサプライの電動エアダスター

小型だけどパワフルなエアダスター

iPhone並みの重さ 小さいから狭い場所に使える

200-CDADE006

PC内部の掃除にも使える

モニターで状態がわかりやすい

USB Type-C充電式を採用

高輝度LEDライトを内蔵

便利なノズルが5種類付属

サンワサプライは2月3日、液晶画面で状態を確認できる強力な電動エアダスター「200-CDADE006」を同社の直販サイト「サンワダイレクト」で発売した。価格は5080円。新製品は、片手に収まるコンパクトなサイズ感ながら、最大風速約31m／sの噴射力を発揮するエアダスター。キーボード間のホコリやPC内部の掃除など、狭い場所の掃除にも活用できる。重さは約210g、高さ約13.5cmで、iPhone並みの重さだ。背面のモニターには、現在の風量レベル（4段階）とバッテリー残量が表示される。風量切替はボタン一つで行える。バッテリーにはリチウムイオン電池を採用。USB Type-C充電式となっており、フル充電で最大約60分（風量1の場合）の連続使用が可能だ。このほか、用途に応じて使い分けられる5種類のノズルが付属。さらに先端には高輝度LEDライトを内蔵し、暗い場所でもホコリを照らし出せる。