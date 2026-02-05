G-SHOCKとダカールラリー参戦「チームランドクルーザー・トヨタオートボデー」とのコラボモデル

GWG-B1000TLC-1A

2月1日から予約受付中

カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、世界一過酷なラリーといわれるダカールラリーに参戦し続けるトヨタ車体「チームランドクルーザー・トヨタオートボデー」とのコラボレーションモデル「GWG-B1000TLC-1A」を2月6日に発売する。新製品は、「チームランドクルーザー・トヨタオートボデー」の世界観を全面に押し出した耐衝撃ウオッチ。ベースには、過酷な状況下での活動を支えるG-SHOCK MASTER OF Gシリーズのなかでも、瓦礫や土砂が山積・散乱するようなハードな環境での使用を想定したMUDMASTERのフラッグシップモデル「GWG-B1000」を採用した。衝撃を分散させるカーボンコアガード構造を備え、高い耐久性をもつカーボン繊維強化樹脂ケースと、高精度な鍛造技術によるメタル素材を融合させたモデルに仕上げている。ダカールラリーの過酷な夜間走行をテーマに、月明かりの下で繰り広げられる力強いドライビングシーンを時計全体で表現した。全体をブラックで統一し、メタルパーツにはブラックIP加工を施すことで上質な質感を演出した。バンド全体に砂漠を想起させるデザインをあしらい、メタル製の遊環にはゴールドIPを施すことで、広大な砂漠を照らす月の輝きを象徴している。さらに、車体のナビゲーションシステムに着想を得た秒針とインダイアル針のマルチカラーが、ブラックダイアルに鮮やかなアクセントを添えている。チームロゴを遊環・バンド・裏蓋に施し、細かい部分までこだわりを詰め込んでいる。リサイクル素材を使用した専用のスペシャルパッケージに採用し、コラボレーションモデルならではの特別感を備えた1本に仕上げた。機能面では、電波ソーラーに加え、方位、気圧／高度、温度などを計測するトリプルセンサーを搭載。高輝度なLEDライトやサファイアガラスなどの採用によって高い視認性も実現した。さらに、専用アプリで任意の地点を設定することで、3時位置のインジケーター針が目的地の方向を指し示すロケーションインジケーター機能を搭載。砂嵐などで視界が遮られる過酷な状況下でも、確実な行動をサポートする。価格は14万800円。2月1日から予約受付を開始した。