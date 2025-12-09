Netflix「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのコラボウオッチ

DW-5600STT／AQ-800EST

ストレンジャー・シングスとのコラボモデル第2弾

DW-5600STT

AQ-800EST

カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」と「CASIO CLASSIC」の新製品として、11月に最終章となるシーズン5を迎えたNetflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのコラボレーションモデル「DW-5600STT／AQ-800EST」を12月10日に発売する。Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」を象徴する異次元の世界「The Upside Down（裏側の世界）」をテーマに、作品の世界観を表現した。DW-5600STTは、G-SHOCK初代モデルから続く角型フォルムの「DW-5600」をベースに、シリーズの強敵・ヴェクナを象徴するVINES（ツタ）をデザイン。「LED BACKLIGHT」の「A」を反転させることで、表と裏の世界を表現した。バックライトには作品のイメージカラーである赤色が浮かび上がり、裏蓋にはストレンジャー・シングスのロゴを刻印。遊環には主人公イレブンの数字表記である「011」をプリントした。AQ-800ESTは、アナログとデジタルのフェイスでレトロモダンなデザインが特徴の「AQ-800」をベースモデルに採用し、DW-5600STTと同じくヴェクナを象徴するVINESをダイアルにデザインした。インデックスにはストレンジャー・シングスのフォントを配し、メタリックで立体感のある仕上げとした。裏蓋にはロゴを、中留カバーにはヴェクナのタトゥーである「001」を刻印している。どちらもVINESのデザインを落とし込んだ専用パッケージを採用し、時計から梱包まで作品の世界観をより深く楽しめる。CASIO公式オンラインストアでは、発売日前の12月1日から予約を開始している。価格はDW-5600STTが1万9800円、AQ-800ESTが1万7600円。STRANGER THINGS/（C） Netflix. Used with permission.