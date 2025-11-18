ホリデーシーズンを彩るG-SHOCKペアシリーズ「LOV-25A」と「GM-2110SH／GM-S2110SH」

ペアウオッチ「G PRESENTS LOVER’S COLLECTION」の

カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」から、ホリデーシーズンのギフトに適したペアウオッチ「LOV-25A」と「GM-2110SH／GM-S2110SH」を11月8日に発売する。ペアシリーズ「G PRESENTS LOVER’S COLLECTION」の新製品「LOV-25A」は、人気の「GA-2100／GMA-P2100」をベースモデルに採用し、クリスマスツリーのオーナメントをモチーフに、ホワイト×ブルーの爽やかで日常使いしやすいカラーリングに仕上げた。ベゼルとバンドはマットホワイトのカラーを採用し、「G-SHOCK」ロゴとアワーマーカーのゴールドが特別感を引き立てる。価格は4万2900円。一方、「PRECIOUS HEART SELECTION」の新製品となる「GM-2110SH／GM-S2110SH」は、ベースモデルに人気のアナログ・デジタルコンビネーションシリーズ「2100」を採用。「Wish upon a star」をテーマに、文字板に星が舞い降りる様子をイメージしたデザインに仕上げた。カラーバリエーションは、夜空をイメージした「ネイビー」と流れ星をモチーフにした「ホワイト」の2色。文字板の「G-SHOCK」ロゴには星の輝きを表現したゴールドを採用し、文字板上のストライプパターンで星が降り注ぐ幻想的な光景を演出する。さらに、文字板にはメタル素材を採用し、文字板にはメタル素材、ベゼルやインデックスにはヘアライン加工を施すことで、マットで落ち着いた印象に仕上げた。価格は、ネイビーの「GM-2110SH-2」とホワイトの「GM-2110SH-7」が3万1350円、ネイビーの「GM-S2110SH-2」とホワイトの「GM-S2110SH-7」が3万250円。