「カシオ×サンリオ」コラボモデル かわいいラベルプリンター ハローキティなど6キャラクターのテープも登場

サンリオコラボのラベルプリンターが登場

6キャラそれぞれのテープも登場 専用アプリで豊富なコラボデザイン使える

KL-SP10-SA2

専用アプリでコラボデザインもダウンロード可能

XR-12SA

各キャラクターをイメージしたカラーリング

カシオ計算機は12月4日、スマートフォン専用アプリで簡単にラベルが作れる「NAME LAND i-ma」の新製品として、サンリオコラボの「KL-SP10-SA2」と、ネームランドテープ「XR-12SA」を発売する。公式オンラインストア価格は「KL-SP10-SA2」が9900円、「XR-12SA」が880円。新モデル「KL-SP10-SA2」は、サンリオの人気キャラクターのラベルが作れるラベルプリンター。メインビジュアルのコンセプトは、バレエのファッションを取り入れた「バレエコア」。「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」はチュチュ風衣装、「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」はジャケット衣装の描き起こしイラストを使用し、シルク印刷で仕上げた。専用アプリを使えば、サンリオキャラクターの絵文字94種類、フレーム36種類、サンプル24種類の豊富なデザインコンテンツをダウンロード可能。お気に入りのキャラクターを使った名前ラベルや収納ラベル、メッセージラベルなどを手軽に作成できる。ネームランドテープ「XR-12SA」は全6種類。「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」の6キャラクターをそれぞれイメージした色合いとなっている。テープ幅は12mmで、ネームランドシリーズであれば、全モデルで使用可能。