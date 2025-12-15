大型ソファが宅配便で届く時代へ！タンスのゲンの圧縮梱包革命

「圧縮梱包ソファ」の梱包および復元イメージ

梱包サイズの縮小で搬入性向上と配送のスピード化を実現

二人掛けコーデュロイソファ

カウチソファ

アームレスコーデュロイソファ

「CARLO」シリーズの圧縮梱包タイプ

「NOXEL」シリーズ

「NADI」ハイバックタイプ

タンスのゲンは12月11日に、新生活シーズンに向けて、圧縮梱包することで搬入しやすく配送日の日付指定に対応可能な「圧縮梱包ソファ」シリーズを、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。「圧縮梱包ソファ」シリーズは、同社がマットレスやラグで培った「圧縮梱包」技術をソファに応用して、梱包サイズの縮小による搬入性向上と配送のスピード化を実現したソファ。圧縮された状態でもしっかり復元できるよう、ウレタンの密度・配合・温度による変化などを繰り返し検証して開発されており、開梱後は7～14日間ほどで元の形に戻って快適に使える。室温18℃以上の環境なら、さらに短い時間で復元する。おもなラインアップとしては、コーデュロイソファ「RIBLOW」シリーズ、カウチソファ「CARLO」シリーズ、ウッドフレームソファ「NOXEL」シリーズ、カバーリングソファ「NADI」ハイバッグタイプなどを用意している。「RIBLOW」シリーズは、「二人掛けコーデュロイソファ」「カウチソファ」「アームレスコーデュロイソファ」を用意する。「二人掛けコーデュロイソファ」は、幅160cmの直線的で洗練されたフォルムにコーデュロイ特有のあたたかみを合わせた、ホテルライクなモダンデザインのソファ。シンプルながらも存在感があり、背もたれクッションには復元性の高いシリコンフィル綿を採用することで、体を包み込むような快適な座り心地を実現した。カラーは、ペールグレー、ウォームベージュの2色。価格は1万9999円。「カウチソファ」は、幅200cmと幅250cmの2タイプ展開で、どちらも2梱包で届けられる。正方形のオットマンが付属し、リビングの配置やシーンに合わせてレイアウトを変えられ、左右どちらにも設置可能なので、脚を伸ばしてゆったりくつろげる。また、オットマンを来客時の補助席として使ったり、普段はソファまわりの動線に合わせて置き場所を変えたりと、ライフスタイルに合わせた柔軟な使い方ができる。カラーは、ペールグレー、ウォームベージュの2色。価格は、幅200cmモデルが4万2999円、幅250cmモデルが4万9999円。「アームレスコーデュロイソファ」は、1人掛けにつき1梱包で配送し、肘掛けのないアームレスデザインを採用している。ソファ同士をくっつけて2人掛けとして使ったり、離して1人掛けソファのように使ったり、対面スタイルやコーナー配置としたりと、レイアウトの自由度が高い。座面高は18cmとロータイプ設計なので、子どもやペットのいる家庭でも安心して使える。カラーは、ペールグレー、ウォームベージュの2色。価格は、1人掛けが1万1999円、2人掛けが2万2999円、3人掛けが3万3999円。「CARLO」シリーズの圧縮梱包タイプは、2梱包での配送となる。今回、発売された新モデルは、座面高24cmのロースタイル設計で、2人掛けソファ、コーナー、1人掛けソファ、オットマンを自由に組み合わせられる。1人掛けソファとオットマンをつなげてロングカウチにしたり、並べてダブルカウチにしたりと、ライフスタイルや部屋の広さに合わせて、多彩なレイアウトを楽しめる。カラーは、チャコールグレー、ブラックの2色。価格は3万9999円。「NOXEL」シリーズは、天然木の肘掛けフレームと直線的なスクエアフレームを組み合わせることによって、温もりとスタイリッシュさを両立したデザインに仕上げている。座面にはへたりにくいポケットコイルを採用し、長時間座っても快適に使える。カラーは、ナチュラル×グレージュ、ブラウン×チャコールグレー、ナチュラル×チャコールグレー、ブラウン×グレージュの4色。価格は2万2999円。「NADI」ハイバックタイプは、1人掛けにつき1梱包で配送され、コンパクトな状態で届くので玄関や廊下といった狭いスペースでも受け取りやすく、スムーズに運べる。背もたれ44cm・クッション66cmのゆったりとしたハイバック設計を採用し、背中から頭部までをしっかり支えるため、長時間の読書やリラックスタイムでも安定感のある座り心地を実現した。生地にはオールシーズン快適に使えるファブリックを使用し、1年を通して使用可能で、カバーリング仕様なのでカバーを取り外して洗濯できる。カラーは、アイボリー、エクルベージュ、チャコールグレーの3色。価格は、1人掛けが1万5999円、2人掛けが2万9999円、3人掛けが4万4999円。