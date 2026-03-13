エディオンPB「e angle」から、5000円台のオープンイヤーワイヤレスイヤホン登場！

装着イメージ

耳をふさがないイヤーカフタイプ

カラーは5色

エディオンは、同社のプライベートブランド「e angle」から、オープンイヤーワイヤレスイヤホン「ANGL-TWO13-ABK/W/BG/GY/BL」を3月12日に発売した。エディオン全店とエディオンネットショップで取り扱い、価格は5480円。耳に挟み込むイヤーカフタイプのイヤホン。耳を塞がない構造により、周囲の環境音や人の声を感じながら、心地よく音楽を楽しめる。イヤーカフタイプのイヤホンは、長時間の使用でも圧迫感や閉塞感が少なく、家事やスポーツなどでの「ながら聴き」に最適だ。IPX4の防滴に対応し、最大8時間の連続音楽再生が可能。マイク使用時に周囲の雑音を効果的に低減するENC（環境ノイズキャンセリング）機能も搭載する。カラーはブラック、ホワイト、ベージュ、グレー、クラウディブルーの全5色。