そのままのサイズでパワーは爆上がり！ 24V車で最大65W出力の超小型カーチャージャー

ACPD-V065C2

サイズ据え置きで驚きの進化

スタッフおすすめの使い方

ケーブル付きのセットモデルを用意

トラックやバスなどの24V車に乗るプロドライバー、車内でスマートフォン（スマホ）やタブレット端末などを充電したい人に適した製品が登場した。アドテックの超小型カーチャージャー「ACPD-V065C2」だ。従来サイズのままで、最大65Wの高出力を実現。3月11日より発売した。価格はオープンで、実勢価格はシガー充電器本体が1990円、ケーブルセットが2890円。なお、3月18日までの期間限定で10％オフセールを実施している。ACPD-V065C2は、シガーソケットにぴったり収まるコンパクト設計をそのままに、性能が大幅にアップ。シガーソケットからほぼ飛び出ないフラットデザインで、シフトレバー操作の邪魔にならない。24V車では、最大65W（20V／3.25A）のUSB PD出力に対応し、タブレット端末やスマホを高速チャージするほか、MacBook ProクラスのノートPCも急速充電できる。一般的な12V車でも最大36Wの高出力。仕事で長距離移動が多い人には特に心強い性能だ。高出力充電には専用ケーブルが必要だが、eMarker内蔵5A対応ケーブル付きのセットモデルを用意。このセットであれば、ケーブルを追加で購入する必要がなく、買ってすぐに最高パフォーマンスで充電が可能なほか、安全性もしっかり確保でき、初めてPD充電を使う人にも安心だ。車内での充電環境は、快適さだけでなく仕事の効率も左右する。ACPD-V065C2は、コンパクトなボディーに最新の充電技術と圧倒的なコスパを兼ね備えている。移動時間に急速充電したいなら、選択肢の一つになりそうだ。