エディオン、ポップアップストア「エディオン関西空港エアロプラザ店」をオープン

エディオンは8月9日～10月26日の期間、ポップアップストア「エディオン関西空港エアロプラザ店」を、関西国際空港（大阪府泉佐野市）内のエアロプラザ2階にオープンする。同社は、多くの訪日外国人が利用する関西国際空港に「エディオン関西空港エアロプラザ店」を出店することで、訪日外国人との接点を強化するとともに、エディオンブランドの認知向上を目指す。店内には、人気の美容家電や高音質なワイヤレスイヤホンといった最新の家電をはじめ、キャラクターグッズやプラモデル、日本ならではのお土産品など、見ているだけでワクワクする商品を取り揃える。あわせて店内には、日本の旅のハイライトになるような楽しいフォトブースを設置し、エディオンオリジナルのハッピを羽織って記念撮影を楽しめる。なお、フォトブースには不定期でエディオンの公式キャラクター「いいなちゃん」が登場し、一緒に記念写真を撮れる。営業時間は9～19時（状況により延長する場合あり）。さらに、同ポップアップのオープンに合わせて、エディオン公式Facebook、Instagram、REDに、同ポップアップのフォトブースや店内で撮影した写真などを投稿すると、記念品がもらえるSNS投稿キャンペーンを開催する。