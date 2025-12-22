4名以上のグループ利用で1名分が無料に！完全プライベートな一棟貸ヴィラ「SHELTER.」で横断実施

「SHELTER.」ブランドの一棟貸ヴィラ宿泊料金が

1名分無料になるキャンペーンが開催中

（写真はSHELTER.都留）

卒業や転機など2026年の“はじまりの旅”を応援

SHELTER.都留

SHELTER.君津

SHELTER.道志

SHELTER.日光

自然と火をテーマにした一棟貸ヴィラブランド「SHELTER.（シェルター）」は12月17日～2026年1月5日の期間、2026年の「はじまりの旅」を応援する全施設横断となる「フォロー＆いいねで応募！先着20組限定│4名以上のご予約で1名無料キャンペーン」を開催している。2026年1月5日～3月31日の宿泊が対象となる。同キャンペーンでは、「SHELTER.」の公式Instagramアカウント（＠shelter_resorts_official）をフォローして、キャンペーン関連の投稿に「いいね」することで、4名以上の宿泊を「SHELTER.」の予約サイトから申し込むと、1名分の宿泊料金（1万円相当）が無料になるクーポンコードが、先着20組に当たる。なお、連泊の場合も割引は1万円相当が上限となる。同キャンペーンは、一棟貸ヴィラという宿泊スタイルを活かして、「集まるほど、得をする」をコンセプトに企画された。友人同士の旅行や節目の集まり、家族・複数世帯での滞在といった大人数での利用でも、周囲を気にすることなく完全プライベートな空間を愉しめる。「SHELTER.」ブランドは一棟貸ヴィラとして、「SHELTER.都留」（山梨県都留市）、「SHELTER.君津」（千葉県君津市）、「SHELTER.道志」（神奈川県相模原市）、「SHELTER.日光」（栃木県日光市）を提供している。いずれの施設も、定員は8～10名で1日1組限定となり、貸切サウナ（水風呂付き）、焚火台、バーベキュー設備、フルキッチンを備えるほか、無線LANも完備する。宿泊料金は1泊4万5000円から（季節変動あり）。