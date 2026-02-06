吉高由里子さんが“世界最速”を検証？ J:COM「Wi-Fi 7」新CMにウルトラセブン登場

吉高由里子さんが出演するCM「ヨシタカ先生」第6弾、「光の国に誓って」篇が放送開始

「世界最速って本当？」が象徴するCMメッセージ

新テレビCM「光の国に誓って」篇の本編イメージ

JCOMは2月7日に、「J:COM」サービスのイメージキャラクターを務める吉高由里子さんが、小学校の先生に扮するCM「ヨシタカ先生」の第6弾として、「J:COM 光」が世界最速の無線LAN規格である「Wi-Fi 7」を提供していることを訴求する、新テレビCM「光の国に誓って」篇の放送を全国で開始した。今回、放送が開始された「光の国に誓って」篇では、生徒たちが「屋上で何かを見た」という噂を聞きつけて、学校の階段を駆け上がるシーンから始まる。そっと屋上の扉から覗くと、そこにはヨシタカ先生とウルトラセブンの姿が。ヨシタカ先生が「本当にWi-Fi 7って速いんですか？」と尋ねると、ウルトラセブンは「デュワッ！」と力強くうなずき、その様子を見ていた生徒たちはますます興味津々に。ヨシタカ先生が「光の国に誓って、ほんとに最速？」と念押しして確認すると、ウルトラセブンが突然振り向いてまっすぐにヨシタカ先生を見つめる。互いの視線が引き寄せ合うように交わった瞬間、生徒たちが寄りかかっていた扉が耐えきれずに開いてしまう。気づいたウルトラセブンは、あっという間に空の彼方へ飛び去っていく。その姿にヨシタカ先生は「帰るの、はやっ…」とつぶやき、生徒たちは名残惜しそうに空を見つめていた……というストーリーとなっている。同CMでは、次世代の速さを誇る「Wi-Fi 7」とウルトラセブンを絡めて、「世界最速」であることを印象的に表現した。