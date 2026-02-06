BCN AWARD受賞のTVS REGZAに25年の好調要因と26年の展望を聞く（後編）

石橋泰博副社長とフラッグシップモデルの116ZX1R

世界最大のテクノロジーショーCES 2026で4つの最新技術を展示

CES 2026のブースではRGB Mini LEDテレビをメイン展示

CES 2026で7.1.2チャンネルの体験展示を披露

イマーシブな体験にはリラックスしたリーンバックが重要

イマーシブな体験にはリーンバックが重要と語る

石橋副社長

2026年1月19日に「BCN AWARD 2026」が発表された。同AWARDは、BCNが日次で収集・集計している全国の家電量販店やPC専門店、ネットショップの実売データから25年1～12月の年間トータルで、最も販売台数が多かったメーカーを称えるもの。TVS REGZAは液晶テレビ（4K未満）部門で5年連続、液晶テレビ（4K以上）でも3年連続で受賞。有機ELテレビでは前年と同じく2位だったが、テレビ全体では4年連続でトップシェアを維持した。好調さをキープしている同社の石橋泰博取締役副社長のインタビュー後編では、搭載技術のさらなる進化ポイントや26年の展開について語ってもらった。はい。CESは世界最大のテクノロジーショーで、世界中からの参加者にTVS REGZAの技術を披露することができました。主な展示内容は4つでした。1つ目はRGB Mini LEDの技術。AIを内蔵した「レグザ エンジンZRα」との組み合わせで、色の表現力が格段にアップしています。今年はレグザ誕生20周年の年で、これまでコツコツと積み重ねてきたものがあるからできた技術だと思っています。2つ目は「レグザ インテリジェンス」に基づくパーソナライズ技術です。この技術は音声認識で人を判別します。そして判別した人をそれぞれプロファイル化して、その人に合ったコンテンツをレコメンドするというものです。3つ目は「光景再現技術」。パネルの輝度は、以前よりも上がっています。このパネルの進化とレグザ エンジンZRαとの組み合わせで、太陽がさんさんと輝いてまぶしいようなシーンもしっかりと表現します。そのとおりです。テレビで映し出す色や明るさは、やはり実際に目で見たものとは異なります。特に明るい場面ではそうで、窓を通して外側の光景を見るような映像になってしまいます。この技術は明るい光景を極限までリアルに近づけ、まるでその場にいるかのような体験ができる技術です。4つ目はリア・サラウンド技術です。後ろからの音はリアスピーカーから聞こえてくるのがベストですが、本格的なサラウンドシステムは結構な価格ですよね。比較的手頃な価格で、レグザにちょい足しして後方に置くと7.1.2チャンネルのサラウンドシステムになる、この技術を搭載したレグザサウンドシステムの製品化を検討しています。CESでリア・サラウンド技術を使ってコンサートの映像を流したところ、演奏後の拍手が実際のコンサートと同じように後ろから聞こえると驚かれました。テレビを通して、そこにいるかのような体験ができることが重要と考えています。画面に映し出される映像と音声に集中できる。つまり、イマーシブな体験です。そのための技術開発ではPQ（画質）やAQ（音質）だけでなく、UX（操作性や使い勝手）も重要です。リーンバックとはソファに背中をつけて座り、リラックスしている状態を指します。テレビのリモコン操作をすると、自然と背もたれから身体を起こして前かがみの状態になりますよね。リラックスして目の前の映像に集中するには、やはりリーンバックの姿勢でいられることが大事です。例えば先ほどお話しした音声認識で判別した人をプロファイル化する技術も、リモコン操作のために前かがみになる必要をなくすためのものです。イマーシブな状態を保つためには、リーンバックが必要です。そのために私たちはPQやAQだけでなく、UXも重視して技術開発に取り組んでおり、日本人の感性に合わせたUXを自分たちで作り込むことにこだわっています。

[次のページ]テレビ以外も積極展開