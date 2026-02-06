取手市、「スマホ市役所」を開設

取手市の「スマホ市役所」画面イメージ

市LINE公式アカウントの機能を拡充

茨城県取手市は2月2日に、市のLINE公式アカウントの機能を拡充して、同アカウント上に「スマホ市役所」を開設した。「スマホ市役所」によって、市役所の窓口を訪れることなく、また市役所の開庁時間を気にすることなく、スマートフォンから24時間いつでも申請や手続きを簡単に行うことが可能になる。あわせて、市からのお知らせをLINEから、ほしい情報を選んで受け取れるので、必要な情報をより収集しやすくなった。さらに、政府が認証する「ISMAP（イスマップ：政府情報システムのためのセキュリティー評価制度）」に登録されたシステムを利用しているため、安心して利用できる。利用にあたっては、取手市のLINE公式アカウントを友だち追加するだけで、同アカウントが入口になるので偽アカウントや不正サイトに誘導される心配がない。2月2日時点で利用可能な機能は以下の通り。○AIチャットボット機能：取手市の公式ウェブサイトに掲載されている情報をもとに、AIが質問に自動回答○住民票などの証明書の請求：支払いはオンラインで完結し、証明書は郵送で自宅に届く○公民館施設の予約、オンラインでの支払い○ごみ収集日の通知、分別の検索○通報機能：道路や公園施設の破損、イノシシの目撃情報、動物の死体発見など取手市は今後、利用できる手続きや機能を随時追加していくという。