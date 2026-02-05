REALFORCE × ガンダムシリーズコラボモデル「GX1 Plus Keyboard」

GX1 Plus Keyboard Zガンダムモデル

（日本語配列／英語配列）

「GX1 Plus」をベースに各作品の世界観を投影

GX1 Plus Keyboard 百式モデル（日本語配列／英語配列）、

GX1 Plus Keyboard νガンダムモデル（日本語配列／英語配列）、

GX1 Plus Keyboard サザビーモデル（日本語配列／英語配列）

各作品の世界観を投影した特別仕様とパッケージを採用

東プレは、ガンダムシリーズ2作品とコラボレーションしたゲーミングキーボード「REALFORCE × ガンダムシリーズ GX1 Plus Keyboard」の予約受付を2月6日から開始する。TVアニメ『機動戦士Zガンダム』とのコラボとして「GX1 Plus Keyboard Zガンダムモデル（日本語配列／英語配列）」「GX1 Plus Keyboard 百式モデル（日本語配列／英語配列）」、1988年に公開したアニメ映画『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』とのコラボとして「GX1 Plus Keyboard νガンダムモデル（日本語配列／英語配列）」「GX1 Plus Keyboard サザビーモデル（日本語配列／英語配列）」の4製品をラインアップ。静電容量無接点方式を採用したゲーミングキーボード「REALFORCE GX1 Keyboard」をマイナーチェンジした「REALFORCE GX1 Plus Keyboard」（2月6日発売）をベースに、各作品の世界観を投影した。予約特典として、各モデルのデザインに合わせた特製リストレストが付属する。予約受付期間は2月6日～3月6日。価格はオープンだが、実勢価格は5万4780円～6万5780円前後の見込み。取扱店舗は、Auryn、Amazon、エクスプライス、上新電機、ZOA、Tsukumo、DMM.com、ドスパラ、パソコン工房、パソコンSHOPアーク、ビックカメラ（ソフマップ）、PCワンズ、ヨドバシカメラ（50音順）。