壁にもスマホにもピタッ！ エレコムのマグネット式スマホスタンド「モバピタselfie」で自撮りや動画撮影が快適に

2026/02/09 15:00

　エレコムは、両面マグネットで壁やスマートフォン（スマホ）に固定できるマグネット式スマホスタンド「MAGKEEP モバピタselfie」を2月中旬から発売する。カラーは、ホワイト、ピンク、ブラックの3色で、使用シーンや好みに合わせて選べる。価格はオープンで、実勢価格は2980円。自撮りや動画撮影、レシピ視聴など、置き場所に困らない新発想のスマホアクセサリーとして注目を集めそうだ。

両面マグネットで「好きな高さ・角度」に固定できる

　「モバピタselfie」は、両面にマグネットを搭載している点が特徴。磁石が付く壁面や金属面にスマホを固定でき、三脚や台を使わずに撮影が可能となる。
 
　角度調整も自由度が高く、自撮りやダンス動画、全身ショット、俯瞰撮影など、シーンに合わせて細かく調整できる。置くだけで自然に映える画角が作れる。
 
　撮影時だけでなく、スマホに装着したまま使えるのもポイント。手持ち時はスマホグリップとして安定感を高め、横向きに置けば動画視聴用のスタンドとしても活躍。撮影から視聴まで、一つで完結する。
 
　接着面には、柔らかなシリコン素材を使用。壁やスマホ本体を傷つけにくく、着脱もスムーズだ。キッチンの壁面に固定してレシピ動画を見ながら調理する、といった使い方も想定されている（※コンロ周辺など高温になる場所での使用は不可）。
 
　MagSafe対応スマホであれば、背面にマグネットで簡単に着脱可能。さらに、MagSafe対応ケースや付属のメタルプレートを併用すれば、非対応スマホでも使用できる。
 
　スマホでの撮影や視聴が日常化する中、「置き場所」や「角度」によるストレスは意外と多いだろう。モバピタselfieは、マグネットというシンプルな仕組みでその悩みを解消し、撮影から視聴までを快適にするアイテムといえよう。
 
