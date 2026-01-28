背面に好きな画像を表示 推し活捗るエレコムのiPhone 16、17対応スマホケース

推し活捗るスマホケース登場

エレコムは1月27日、背面で推し活を楽しめる電子ペーパーディスプレー搭載のハイブリッドスマホケース「PM-A25AEINK01BK」「PM-A24AEINK01BK」を発売する。対応機種は、PM-A24AEINK01BKがiPhone 16、PM-A25AEINK01BKがiPhone 17。公式ストアの価格は8980円。新製品には、好きな画像を選ぶだけで写真が浮かび上がるディスプレー機能を搭載したスマホケース。専用アプリで画像を登録するだけの簡単操作で使用できる。事前の充電やBluetooth接続も不要だ。搭載ディスプレーは3.97インチの電子ペーパーディスプレー。解像度は480×800ピクセルで、シーンに合わせてデザインを切り替えられる機能も搭載している。ケース自体も耐衝撃性を備えている。全体に衝撃をやわらげるTPU素材、キズに強いポリカーボネートを採用し、角にはエアークッションを内蔵。また、カメラの周囲はフチが高くなっており、レンズにキズが付きにくい。カメラコントロールボタンも、指の腹でも操作しやすい凹凸形状となっている。なお、ケース装着時は、NFCやApple Payが使用できない点には注意だ。