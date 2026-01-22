見た目はスーツケース エレコムのケーブル一体型モバイルバッテリー 中国国内線でも持ち込みOK

便利な機能と保護機能を各種搭載 持ち運びに便利なストラップが付属

DE-C79-10000BK（ブラック）、

DE-C79-10000SV（シルバー）

USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1も搭載

定電流モードでワイヤレスイヤホンも安心して充電できる

ストラップが付属

エレコムは1月20日、巻き取り式USB Type-Cケーブルを備えた、容量10000mAhのモバイルバッテリー「DE-C79-10000BK」「DE-C79-10000SV」を発売した。公式オンラインショップでの価格は6280円。新製品は、スーツケースのようなデザインが特徴的な巻き取り式ケーブル一体型モバイルバッテリー。中国の強制製品認証「CCC認証」を取得しており、中国国内線でも機内への持ち込みOKだ。ケーブル長は約65cmで、必要な分だけ引き出して、使い終われば巻き取って収納できる。ケーブルのほか、USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載。最大30Wでデバイスを充電でき、MacBook AirなどのノートPCも充電可能。なお、USB-Aポートの単独使用時は最大22.5Wを発揮する。USB Power DeliveryとPPS規格に対応し、接続機器に応じて電圧や電流を自動調整できるほか、ワイヤレスヘッドセット・イヤホンに最適な低電流モードも搭載している。保護機能では、過充電・過放電・過電流防止機能、短絡保護機能、温度検知機能を搭載。このほか、充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマホをまとめて充電できる「まとめて充電」機能が使用でき、持ち運びに便利な、丸紐タイプのストラップが付属する。重さは250gで、サイズは幅約66mm×奥行約34mm×高さ約89.5mmだ。