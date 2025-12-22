リアカメラでしっかり自撮りできる サンコーの「iPhone専用自撮りモニター」

自撮りが盛れるiPhone専用の自撮りモニター

背面にマグネット固定＆接続するだけで使える パススルー充電も可能

外カメで自然に盛れる

「iPhone専用自撮りモニター」

リアカメラでの自撮りが簡単になる

サイドボタンで調整が可能

持ち運びできるコンパクトサイズ

サンコーは12月17日、「外カメで自然に盛れる『iPhone専用自撮りモニター』」を公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで発売した。価格は7480円。新製品は、リアカメラの映像を確認しながら自撮りができるiPhone専用の外付けモニター。iPhone（iPhone 15以降のUSB Type-C搭載モデル）の背面にマグネットで固定し、付属のケーブルで接続するだけで使用できる。有線接続でバッテリー非搭載製品となっており、遅延がなく、充電の手間も不要となっている。本体側面には、操作ボタンを搭載。画面の回転、明るさ調整などが可能なほか、別売りの充電ケーブルを接続すれば、iPhoneを充電しながら使用できるパススルー充電も可能だ。サイズは幅62×奥行10×高さ102mmで重量は約50g。持ち運びできるコンパクト設計でモニターの解像度は480×800。MagSafe非対応の機種やケースでも使用できるように、マグネットリングシールが付属している。