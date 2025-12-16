1台で4役こなす スマホでも使えるサンコーの軽量PCスタンド

サンコーの便利なPCスタンド

ハンドグリップや壁掛け用にも使える多機能スタンド

1台4役

「カチカチ折りたたみPCスタンド」

ノートPC用

タブレット・スマホ用

ハンドグリップ用

壁掛け用

サンコーは12月12日、使い方いろいろなPCスタンド「1台4役『カチカチ折りたたみPCスタンド』」を公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで発売した。価格は3980円。新製品は重さ約150gのコンパクト設計ながら4通りの使い方ができる多機能スタンド。材質はアルミニウム合金。収納時は細長いスティック状（幅6cm×高さ18.3cm）になり、持ち運びも簡単だ。モードは「ノートPC用」「タブレット・スマホ用」「ハンドグリップ用」「壁掛け用」の四つ。ノートPCスタンドの形状では、8段階の高さ調整ができ、耐荷重は6kg。17インチ以内のPCなら使用可能だ。スマホで使用する際には、MagSafe対応なので着脱が簡単。タブレット・スマホ用の形状は、動画視聴などに最適で、ハンドグリップ用では、MagSafe部が角度調整でき、撮影用のグリップとして活躍する。壁掛け用は壁のフックなどに引っ掛け、目線の高さでスマホを確認できる。なお、MagSafe非対応のスマホでも付属の後付けリングで同製品を使用できる。このほか、収納袋が付属する。