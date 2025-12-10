マグネット固定で簡単やり取り バッファローのスマホ用カードリーダー 最大95Wで充電しながら使える

  • ホーム
新製品

2025/12/10 08:00

　バッファローは12月下旬から、MagSafe対応のカードリーダー「BSCR520MGシリーズ」を順次発売する。価格はオープン。

バッファローからMagSafe対応のカードリーダー登場

ピタッとつけるだけで簡単 高速で充電しながらデータのやり取り

　新製品は、MagSafe対応のスマートフォンまたはスマートフォンケースにマグネット固定で取り付けて使用するカードリーダー。ケースにも干渉しづらい設計なので、ケースを取り付けたままでも使用可能。
 
BSCR520MGシリーズ
 
SD・microSDカード両方のスロットを搭載
 
取り付け例

　搭載メモリースロットは最大転送速度312MB／s（理論値）のUHS-IIに対応。SD・microSDカード両方のスロットを搭載し、メディアの同時認識にも対応する。
 
横置きできるスタンドつき
 
充電しながらデータ転送できる

　最大充電出力95WのType-C給電ポートも付いており、データ転送をしながらのスマホ充電も可能だ。また、バッファローの無料アプリケーション「写真バックアップ」にも対応し、スマホ内の写真やビデオをSDやmicroSDに簡単にバックアップできる。
