油の後処理なしでおいしい揚げ物 「過熱水蒸気エア フライヤー」がアイリスオーヤマから登場

アイリスオーヤマは12月22日から、揚げ物や焼き物の調理をよりジューシーに仕上げる「過熱水蒸気エア フライヤー（FV-M30A-C）」を通販サイトや家電量販店で順次発売する。公式通販価格は1万9800円。新製品は、油を使わずに高温の熱風で食材を調理するエア フライヤーで、独自の「スチームモード」を搭載するのが特徴だ。油の後処理が不要なほか、中に水や食材を入れる簡易な操作だけなので使いやすい。同モードは、高温の熱風とスチームにより食材の旨味とみずみずしさを保ったまま調理でき、「ノンフライモード」での揚げ物調理と比較してジューシーさが約20％向上させる。仕上げ工程では最大200度の高温で一気に加熱することで、外側を香ばしく焼き上げる。さらに、揚げ物の温め直しに適した「サクサクモード」も搭載。冷凍食品をそのまま投入して調理できるレシピを採用しており、多様な利用シーンに対応できる。このほか、デザートなどのメニューにも対応し、47種類の専用レシピをブランドサイトに公開している。サイズは、幅約236×奥行295×高さ270mmとコンパクト。使用後はバスケットと網の洗浄のみで手入れを済ませられる。