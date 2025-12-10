テフロン・フッ素・化学物質不使用の「カマノ土鍋炊飯器」が誕生！

「カマノ土鍋炊飯器」が「Makuake」にて先行販売中

セラミックコーティングを施した本物の土鍋

ソウイジャパンは12月6日に、化学物質ゼロの土鍋を採用した炊飯器「カマノ土鍋炊飯器」（SY-153-4）の先行販売を、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて開始した。「Makuake」での価格は1万9668円。「カマノ土鍋炊飯器」は、底部だけでなく側面からも加熱することで土鍋全体を包み込むように熱が循環し、まるで囲炉裏でじっくり炊き上げたような、ふっくらと艶のあるご飯を楽しめる炊飯器。テフロンやフッ素といった化学物質を一切使用しておらず、安全性の高いセラミックコーティングを施した本物の土鍋を採用しており、多層構造の純陶土鍋が熱を均一に伝えることで、お米本来の甘みや旨みを最大限に引き出す。また、表面がなめらかなため汚れが付着しにくく日々のお手入れが簡単で、使いやすさと美味しさを両立した。さらに、二重蓋が圧力を逃がすことなく、土鍋の高い蓄熱力と相まって最後まで強火で炊き上げる。蒸気の適切な制御によって水分と香りを逃さず、ふっくら・もちもちの炊き上がりとなる。また、吹きこぼれを防ぎつつ土鍋特有の香ばしい風味も引き出してくれる。炊飯容量は最大4合。