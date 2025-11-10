置いても絵になる新デザイン シャープのマイコン3合タイプ炊飯器「KS-CS05J」

新デザイン採用の炊飯器が登場

丸みを帯びた新デザインを採用 お手入れも簡単で調理メニューも充実

KS-CS05J

丸みを帯びた外観

内釜と内ぶた

スマホでメニューを閲覧可能

シャープは11月20日、単身世帯向けのジャー炊飯器「KS-CS05J」を発売する。カラーはホワイトとブラックの2色展開で、ストア価格は1万5400円。新製品は、「自炊を楽しくする、置いて絵になる炊飯器」をコンセプトに新デザインを採用し、丸みを帯びた外観が特徴のマイコン3合タイプのジャー炊飯器。サイズは幅222mm×奥行260mm×高さ190mm。操作部は、すっきりした印象と操作のしやすさを両立。ふたを開けるボタンを天面に配置し、表示部のLEDは使うときだけ浮かび上がる。内釜を囲む内部のフレームは、凹凸を少なくし、なめらかで汚れを拭き取りやすくなっており、お手入れも簡単だ。さらに、内釜は左右に取っ手があり、内ぶたは取り外して丸洗いできる。調理メニューは、「パン」に加え、「ゆで野菜」・「ゆで鶏」・「温泉卵」・「ケーキ」の4メニューを新たに搭載。炊飯メニューも、白米や炊き込みごはんに加え、冷凍してもおいしく食べられる「冷凍用」や、かために炊き上げる「カレー用」を追加している。なお、調理や炊飯のメニューは、本体天面の二次元コードを読み取ることで、スマートフォンから閲覧可能だ。