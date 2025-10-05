小泉成器、温度センサーで好みの焼き色に自動調節できる「オーブントースター」

KOS-1237／W

冷凍トーストも内部までしっかりあたため

ヒーター制御でトースト全体をじっくり温められる

焼き色調節イメージ

7種類のオートメニューとマニュアルモードを用意

トーストを4枚同時に焼ける庫内サイズを実現

小泉成器は10月2日に、オーブントースター「KOS-1237／W」の販売を開始した。「コイズミオンラインショップ」での価格は1万8480円。「KOS-1237／W」は、ヒーター制御によって冷凍トーストも表面のみを焼きすぎることなく、ムラなく内部まで熱を伝えることでトースト全体をじっくり温められる、マイコン式のオーブントースター。ダイヤルで焼き色を選ぶだけで理想通りの焼き色に仕上げられる5段階の焼き色調節ができる。さらに、マニュアルモードに加えて、パンや惣菜の温め直しにも役立つ、7種類のオートメニューも用意しており、オートメニューはトースト（1枚・2～4枚焼き）・冷凍トースト（1枚・2～4枚焼き）、調理トースト、リベイク、冷凍リベイクに対応する。庫内寸法は幅310×高さ68×奥行き278mm。