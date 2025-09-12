無段階の温度調節で料理の幅広がる サイズも選べてお手入れ簡単 テスコムのオーブントースター

サイズも選べるテスコムのオーブントースター

テスコム電機は9月中旬、コンパクト設計でトーストやリベイクなど幅広い料理に活躍するオーブントースター「TSB51A-K」と「TSB60A-K」の2タイプを公式オンラインショップや全国の家電量販店で発売する。公式オンラインショップでの価格は「TSB51A-K」が6490円、「TSB60A-K」が9020円。両モデルは、タイマーと温度調節のみのシンプルで直感的な操作ができるのが共通の特徴だ。温度調節は80～250度を無段階で設定可能。レシピサイト通りに設定できるので、料理のレパートリーを広げられる。最高温度の250度なら、ピザやグラタンのチーズを香ばしく仕上げられる。扉は鉄製のフレーム付き。内部の熱を逃がさず効率的に加熱できるとともに、衝撃や圧力に対する耐久性も高くなっている。トレイはスライド式になっており、取り出しやすく、丸洗いもOKなので、お手入れも簡単だ。TSB51A-Kは、トースト2枚サイズ・1000W出力となっており、ワンルームのキッチンにもすっきり収まる。サイズは、幅約326×奥行約247×高さ約236mm。トースト2枚なら約3分で焼き上がる。TSB60A-Kは、トースト4枚サイズ・1200W出力のオーブントースター。23cmのピザもまるごと入るので、大人数でのパーティーなどでも活躍できる。こちらのモデルには、2本の遠赤外線ヒーターを搭載する。熱を効率的に食材に伝え、中まで火が入りにくいカレーパンなどの惣菜パンや冷凍食パンも、しっかりあたためられ、表面を焦がさずにできるトースト1枚を約2分30秒、4枚を約4分で焼き上げられ、家族全員の朝食を一気に用意できるため、忙しい朝の時短ニーズにも応えられる。サイズは、幅約326×奥行約330×高さ約236mm。