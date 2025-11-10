冬のボーナスでゲットしたい！ おうちご飯をランクアップしてくれる「ご褒美キッチン家電」

年末は「ご褒美家電」の買い時！

武田千冬

冬のボーナスシーズンは、頑張った自分や家族への「ご褒美家電」を選ぶ絶好のチャンス。外食もいいけれど、寒い季節こそおうちであたたかく、ちょっと贅沢に過ごしたい。今回は「おうちご飯を格上げしてくれる」最新キッチン家電を5つ厳選してご紹介します。どれも、2025年発売の注目モデルで、使うたび「買ってよかった！」と実感できるものばかり。ぜひこの記事で気になる商品をチェックして！年末は、大掃除などをきっかけに、家の中を見直すタイミングでもあります。さらに、冬のボーナスや年末調整をあてに、大型家電への関心もグッと高まることでしょう。私も出産後、家にいる時間が長くなってから「毎日のご飯をもっとラクに、美味しくしたい」と思うようになりました。そんなときに頼りになるのが、高性能なキッチン家電！最近は「家電＝時短ツール」だけでなく味や見た目のクオリティを上げてくれる「投資家電」として人気を集めています。せっかくの冬のボーナス、どうせなら“暮らしが変わる”アイテムを選びたい―そんな人にぴったりな5つのご褒美家電を紹介します！朝のトースト、いつものパンが劇的に変わる。そんな体験をくれるのが、10月24日に発売になったばかりのアラジン「グラファイトトースター 2枚焼き」（1万4080円）です。リニューアルによってパワーアップした最新モデルは、人気の「4枚焼き」仕様を2枚焼きとして展開。独自の遠赤グラファイトヒーターで、わずか0.2秒で発熱！ 外はカリッと＆中はもっちりとした、まるで専門店の焼きたてパンを買ったような仕上がりになります。さらに今回は「可動式焼き網」を採用。トースト後のパンくずが取りやすく、お手入れが圧倒的に楽ちんに進化しています。小さいお子さんがいる家庭でも、衛生的に使えるのがうれしいポイントです。忙しい朝、パンが焼かれる香りを感じる幸せな時間に。「今日はどんなパンにしよう？」と、朝から楽しさが増えること間違いなしです。「ご飯が主役」の食卓に変えてくれるのが、象印「炎舞炊き NX-AA10/18」（1升モデル「NX-AA18」・オンラインショップ価格17万2700円）。カラーは5.5合モデル、1升モデルともに黒と白の2色から選べます。2025年6月に登場した最新モデルは、象印史上最大となる1400Wの大火力IHを搭載。底部の複数コイルが細かく制御され、まるで釜の中で“炎が舞う”ように対流を起こします。お米の一粒一粒にしっかり熱が行き渡るから、甘みも香りもさらに際立ちます。冷めても粒がつぶれにくく、冷凍ご飯にしても「炊きたて感」がちゃんと残るのがうれしいポイントです。土鍋風のツヤや香りを出せるのに、お手入れは簡単。家族みんなで「今日のご飯、なんか違うね」と言える、ご褒美家電です。「放っておくだけで、料理が完成してる！」―そんな夢を叶えるのが、ティファール「ラクラ・クッカー プロ 自動調理鍋」（参考価格4万5600円）。2025年6月発売の最新モデルは、自動かきまぜ機能を備えた「ほったらかし調理」の進化形！ 炒めから煮込み、発酵、ベイクまで、なんと1台10役以上をこなす万能鍋なんです。特にすごいのが、ティファール独自の「自動かきまぜパドル」。カレーやシチューを焦がさずに、プロ並みの仕上がりに。仕事や子育てでバタバタしていても、スイッチひとつで“おうちレストラン”が完成。この鍋があれば「手が離せない」時間を有効活用できるのが本当に助かります。デザインもシンプルで、出しっぱなしにしていてもキッチンになじむのも好感度大なアイテムです。2025年11月発売の新モデル、ブラウン「マルチクイック 5 ハンドブレンダー」（実勢価格は1万1880円前後、編集部調べ）は、「少量でもなめらかに仕上がる」がキーワードの新世代ブレンダーです。ハンドタイプながら、パワーと制御性が進化！ 離乳食のペーストやポタージュスープ、ドレッシングづくりまでスムーズにこなせます。金属ブレードの形状が見直され、空気を巻き込みにくいから、仕上がりの口当たりがとにかくなめらかです。「離乳食って毎回少ししか作らないのに、洗い物が大変……」そんなママたちの声に応える、少量でもストレスなく使える設計。私も生後6カ月になる娘のために、離乳食作りが始まりましたが、ブレンダーがあるだけで本当に助かるので、絶対ゲットしたいこの冬のイチオシキッチン家電です。“家で飲むコーヒー”の概念を変えるのが、デロンギ「リヴェリア 全自動コーヒーマシン」（オンラインショップ価格・コーヒーモデル18万8000円）。2025年春に店舗限定で一般販売を開始したこのモデルは、見た目も機能もまさに“次世代”。特徴は、2種類の豆を切り替えられる「ビーンスイッチシステム」。朝は浅煎り、夜はデカフェなど、シーンに合わせて豆を使い分けられます。さらに、時間帯に応じて抽出条件を変える「コーヒールーティン」機能も搭載。液晶タッチパネルは直感的で、操作もシンプル。スマホ連携にも対応していて、忙しい朝でもアプリから抽出スタートできるのも「スマートコーヒーメーカー」をうたうアイテムならでは。かなり高額ですが、このマシンがあれば、家にいながらカフェ気分が味わえ、豆を挽く音・香り・湯気―その全部が“癒やし”になるコーヒーメーカーです。高級キッチン家電は、決して「ぜいたく品」ではありません。むしろ、毎日の暮らしを快適にする“自己投資”。料理がラクになる、時間に余裕ができる、そして食卓がちょっと豊かになる。そんな変化が、気持ちにも余裕をくれるんです。ボーナスをきっかけに、いつものご飯をちょっとアップデートしてみる。それだけで、日々の「食べる時間」が、ぐっと幸せに感じられるはずです。私も次のボーナスでは、家族の笑顔が増える“ご褒美家電”をお迎えしたいと思っています。