  「音のXR体験」を導入！　ムーミンバレーパーク「エンマの劇場」がリニューアル

2026/03/13 18:30

　ムーミン物語が運営する「ムーミンバレーパーク」は、4月5日までの期間限定で、子ども（4歳～高校生）を対象に、通常当日1300円の「1デーパス」が500円となる「こども応援キャンペーン」を実施している。また、3月14日にメイン施設の一つ、「エンマの劇場」を大型テントを備えた全天候型にリニューアルオープンする。

「こども応援キャンペーン」は2026年4月5日まで

光×音が生み出す圧倒的な没入体験　まずは4プログラムを開始

　今回のリニューアルでは、オープンな屋外型だった「エンマの劇場」を屋根のある全天候型シアターに刷新。新たな音響・照明・映像システムで光×音が生み出す没入体験を体感できる。また、地元産の「西川材」を使用した取り外し可能なベンチ（約300席）を完備し、木の香りやぬくもりを感じながらムーミンの物語の世界を楽しめるようにする。
 
リニューアル後の「エンマの劇場」イメージ。
屋根の設置により音響や照明の演出効果がよりダイレクトに響くようになる

　なお、天候に左右されない全天候型シアターとなるが、雷雨や高気温などによりやむを得ず中止や中断の可能性がある。

　新たな音響・照明・映像システムについては、4m×7mのLEDスクリーンとSoVeCが提供する「音のXR体験」を導入。今後は、「ショートストーリー ～春のしらべ～」「Dance-time with Friends（ダンスタイム・ウィズ・フレンズ）」「みんなでクイズ『おしえて！ムーミン』」「ぎゅぎゅはぴっ！ ～ぎゅぎゅっとハッピー！ミート＆グリート～（グリーティングプログラム）」の四つのプログラムに加え、幕間ではスクリーンでの物語上映を実施。1日を通して楽しめるコンテンツを随時追加し、訪れるたびに新しい感動に出会えるシアターとなる。
 
新プログラム「ショートストーリー ～春のしらべ～」には新キャラクターのティーティ＝ウーが登場。
「Dance-time with Friends」には人気のご先祖さまやトゥーティッキが登場する

　SoVeCが提供する「音のXR体験」とは、ゲームサウンドエンジンvaudがリアルタイムに生成するインタラクティブなサウンドを、ソニーの立体音響プレーヤーがあらゆる形状の空間に配置した複数のスピーカーを統合制御することで、思い通りの空間体験を実現する新しい立体音響ソリューション。
 
劇場全体を包み込むように配置した24台のスピーカーによる立体音響と、
最新の照明システムを組み合わせ、圧倒的な臨場感を実現

　ムーミンバレーパークの1デーパスの料金は大人が前売3900円・当日4300円、子ども（4歳～高校生）が前売1000円・当日1300円（「こども応援キャンペーン」期間中は前売・当日とも500円）。22歳以下を対象とした期間限定「学割」の料金は前売1950円。このほか、16時以降に入園可能な「ナイトパス」（前売2300円・当日2500円）も販売している。
