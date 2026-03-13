NISHIKIYAグループ、結婚式場を活用した団体旅行向け特別プラン

結婚式場などを活用した、団体旅行向けの新プランを提供開始

ツアー旅行からインバウンドまで幅広いニーズに対応

NISHIKIYAグループが有する、さまざまな会場を貸切で提供

地元食材にこだわった、ブライダルと同等のクオリティの料理を提供

利用イメージ

NISHIKIYAグループは2月25日に、同社が岡山・倉敷エリアで展開する結婚式場を中心とした5つの会場において、従来のウェディング利用に加えて、旅行会社向けに「結婚式場を活用した団体旅行・特別対応プラン」の提供を開始した。今回、旅行会社向けの提供が開始された「結婚式場を活用した団体旅行・特別対応プラン」は、社員旅行・周年記念旅行・親睦旅行・招待旅行といった一般団体旅行をはじめ、インセンティブツアー・表彰旅行・インバウンドといった特別性の高い団体旅行など、幅広い旅行商品への組み込みやすさを重視している。団体旅行商品の差別化や、付加価値向上に活用できる。大聖堂、披露宴会場、ガーデンなどを活用して、一般の宴会場にはないロケーションを貸切で提供するとともに、大型バス駐車場も完備しており、社員旅行や招待旅行のハイライトとして、参加者の満足度を高められる。団体懇親会や記念パーティー、旅行最終日のクロージングディナーといった、旅行内容や参加者層に応じた使い分けが可能で、一般的な団体旅行行程に組み込みやすい内容が中心となっている。必要に応じて、簡易的なセレモニーや挨拶演出にも対応できる。さらに、専属シェフが婚礼で培った調理技術を活かして、地元の食材をふんだんに使用した料理を提供する。画一的な宴会料理でなく、ブライダルと同等のクオリティで団体旅行向けにアレンジした、地元食材を使ったコース料理やビュッフェが旅行の食事体験を格上げしてくれる。それぞれの会場では、専属プランナーが式場運営で磨かれた進行管理・演出ノウハウを活かした、トータルサポートを提供する。おもな活用シーンとしては、企業・団体の旅行や親睦旅行の団体昼食、団体旅行中の特別ディナー・パーティー、周年記念・創立記念の団体旅行、インセンティブ・表彰旅行、インバウンド団体旅行などを想定している。今後は、岡山・倉敷エリア観光と組み合わせたモデルコース、団体旅行・MICE需要への対応、旅行会社との共同企画開発を通じて、結婚式場の多様な使用目的の活用モデルを目指す。