「ドック付きスティッククリーナー」なら月1ゴミ捨てでOK！

ビックカメラ新宿東口店で家電コーナー販売員の

尾崎明文（おざき・あきふみ）さん

頻繁に使うものだから「お手入れ」「重さ」のチェックは重要！

（1）吸引力はどうなのか

（2）お手入れが簡単か

（3）重さはどうなのか

ビックカメラ新宿東口店のスティッククリーナーコーナー

シャークの「自動ゴミ収集ドック」はインテリアに馴染む

シャークニンジャの

「Shark EVOPOWER SYSTEM BOOST＋ LC751JLV」

ナノイーXで除菌・脱臭！約3.5カ月に1回のゴミ捨てでOKのパナソニック

パナソニックの

「セパレートコードレススティック掃除機 MC-NX810KM」

シャークニンジャの「Shark PowerClean 360」は高い吸引力が魅力！

シャークニンジャの

「Shark PowerClean 360 IW4271JBK」

【おしえてビックさん・39】家事の中でも毎日の掃除は、負担やストレスの大きい家事と言われています。そんな中、ゴミや汚れに気づいたとき、手軽に掃除できるスティッククリーナーが人気です。1カ月に1回の頻度のゴミ捨てで済むドック付きモデルもあります。ただしドック付きは上位モデルがほとんどなので、慎重に選びたいものです。そこで、ビックカメラ新宿東口店で家電コーナー販売員の尾崎明文（おざき・あきふみ）さんに、おすすめのドック付きスティッククリーナーをおしえてもらいました。尾崎さんは、スティッククリーナーを選ぶ際の三つのポイントを挙げます。「吸引力が高いと、ペットの抜け毛やカーペットの奥の微細なゴミまで吸い取ります。機種によってはミスト機能を搭載しており、皮脂汚れや頑固な汚れなど掃除機だけでは吸い取れない汚れもしっかり取りきります」。掃除機の基本性能である吸引力は、選ぶ上で必須のポイントです。「掃除機は定期的なお手入れが必要となります。ブラシに髪の毛が絡んで詰まることや、フィルター内にゴミが残っていると吸引力が落ちてしまいます。近年では自動でクリーンドックにゴミを吸収してくれる機種や、ブラシやフィルターを丸ごと水洗いできる機種もあります」。掃除が終わるたびにクリーンドックがゴミを吸い上げてくれるので、次回も吸引力が落ちずに掃除できます。「重さとしては1～2kgと軽量設計のため、女性やご年配の方にも使いやすいです。ヘッド部の回転ブラシによる自走機能を搭載する機種であれば、掃除機が自動で前に進むようにアシストしてくれるので、本体重量以上に軽く感じられます」。店頭なら実機を試せます。回転ブラシの自走機能による軽い操作感は、チェックしておきたいポイントです。それでは、さっそく商品について尾崎さんに順番におしえてもらいます。尾崎さんが推す商品の1品目は、シャークニンジャの「Shark EVOPOWER SYSTEM BOOST＋ LC751JLV」です。「軽量でコンパクトなのに強力な吸引力！」という点が魅力です。「『シャーク独自の360°クリーニング』で吸い込み口全体からゴミを吸引してフローリングもカーペットもゴミの取り逃しを防ぎます。また、取り外し簡単なハンディー掃除機は、先端が斜めにカットされたことで、ソファーやテーブルの細かなゴミもしっかり掃除します」と、ハンディー掃除機としても使える便利さを強調します。「360°クリーニング」では、左右のエッジセンサーが働いて壁際を検知。吸引力を最大2.5倍にパワーアップして、壁際の詰まったゴミを取り除きます。さらに、お手入れについては「掃除がしにくい掃除機内部のフィルターやダストカップ、ゴミ取りBOXは、丸ごと水洗いができるので、お手入れがとても簡単できれいになります！」と、水洗いできる清潔さをアピールします。尾崎さんがこの商品をおすすめしたい人は、「掃除機スタンドもコンパクトなため、省スペースで置き場所に困りません。一人暮らしの方から何部屋もじっくり掃除をするご家族でお住いの方にもおすすめです」とのこと。面倒なゴミ捨てが月1回で済む「自動ゴミ収集ドック」は、コンパクトでインテリアに馴染むデザインなので部屋に出しっぱなしでも気になりません。尾崎さんが推す商品の2品目は、パナソニックの「セパレートコードレススティック掃除機 MC-NX810KM」です。おすすめする理由について、尾崎さんは次のようにアドバイスします。「高い吸引力と『マイクロミスト』を搭載している機種のため、吸引+ミスト機能で床の微細なゴミや目に見えない汚れをしっかり取ります。クリーンドック内に溜まったゴミは、ナノイーXの効果により、菌の繁殖やペットの毛のニオイを抑えられるため清潔さをキープします。自動ゴミ収集ドックは約3.5カ月に1回のゴミ捨てでよく、ゴミが溜まった紙パックを捨てるだけなのでとても簡単です」。マイクロミストは水の極微細なミストで、ノズル前面から噴霧します。床のざらつきや皮脂汚れによるべたつきを軽減するので、いつでも心地いい床を保ちます。ゴミ捨ても紙パック方式なので、片手で取り出して手を汚さずに捨てられます。尾崎さんがこの商品をおすすめする人は「花粉、ハウスダストなどアレルギーでお困りの方、小さなお子様がいらっしゃる方にもおすすめです」とのこと。床面を這うことの多い赤ちゃんにとっても、清潔な床は安心です。尾崎さんが推す商品の3品目は、シャークニンジャの「Shark PowerClean 360 IW4271JBK」です。おすすめする理由について尾崎さんは「シャーク独自のiQセンサーがゴミを感知し、自動で吸引の強さを調整。お住いのフローリング、カーペット、壁際の細かいゴミも取り除きます。FLEX機能で本体のパイプが直角に曲がりベッド、ソファー下の低い場所の掃除も屈まず立ったまま掃除ができます。青色LEDヘッドライトで、ゴミやホコリを浮かび上がらせゴミを逃がさずにしっかり掃除します」。最初に紹介した「Shark EVOPOWER SYSTEM BOOST＋」も同じ機能を搭載しています。「Shark PowerClean 360」は吸引力がさらにパワーアップしている分、重さが約2.0kgで、バッテリーは1個（約38分／エコモード）搭載しています。一方の「Shark EVOPOWER SYSTEM BOOST＋」は約1.7kgとより軽く、バッテリーは2個付属（計約60分／エコモード）しています。軽量でスタミナ重視のモデルと言えるでしょう。尾崎さんがこの商品をおすすめする人は「高い吸引力を重視されている方におすすめ！センサーで検知したゴミの量や床、カーペットなどの違いに応じて吸引力を自動調整しながら効率よく掃除でき、毎日の掃除の時短にもなる商品です」とのこと。タイパ重視の人にピッタリです。最後に、尾崎さんが接客時に心掛けていることをおしえてもらいました。「できるだけ専門的な言葉を使わずお客様に説明し、ご使用するにあたってのニーズ、お住まいの特徴をお伺いし、満足いただける商品の提案を心掛けています」。ドック付きスティッククリーナーは、メーカー数も機種も豊富で選ぶのが難しくなっています。自分の暮らしにあった使い方、部屋の広さ、ゴミ捨て頻度、フィルターの手入れ、吸引力や駆動時間（バッテリー）など、選ぶ際に様々なチェックポイントがあります。迷ったときは、わかりやすく丁寧に説明してくれる尾崎さんに相談してみましょう。