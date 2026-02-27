おしゃれでおいしい「トースター」はギフトにぴったり！

ビックカメラ有楽町店で家電コーナーの

【おしえてビックさん・38】3月に入ると卒業式や入学式、入社式など人生の節目を迎えたり、新しい生活が始まったりするシーズンになります。お世話になった人や大切な人に贈るプレゼントとして、おしゃれなトースターはいかがでしょうか。ビックカメラ有楽町店で家電コーナーの中井元晴（なかい・もとはる）さんに、ギフトにぴったりでおしゃれでおいしい「トースター」をおしえてもらいました。中井さんは、トースターを選ぶ際の三つのポイントを挙げます。（1）食パンを焼く以外にできることはあるか「例えば、スチーム機能と絶妙な温度コントロールにより、焼きおにぎりもおいしくつくれます。電子レンジではベチャッとなりがちですが、該当のトースターを使うと外側はカリッと中はふっくらとした仕上がりになります」。今のトースターは多機能で、食パン以外の温めもできます。家で焼きおにぎりが楽しめれば、ギフトとしても喜ばれそうです。（2）トーストをおいしく焼き上げるこだわりの機能がついているか「ノンフライ機能が付いている機種であれば、高温の水蒸気で調理することで食材の油分をカットできるため、ヘルシー志向の方にもオススメです」。（3）オートメニューの有無。幅広い世代の方でもおまかせで簡単に操作できるか「パンや他の食材に応じて最適な温度や焼き時間で調理するため、簡単においしく料理がつくれます。また、揚げ物の温め直し機能でポテトや唐揚げなどのサクサク感を再現できます」。作り置きや買ってきたポテトや唐揚げを、トースターでサクサクにできるのは子どもにも喜ばれそうです。さっそく商品について、中井さんに順番におしえてもらいます。中井さんが推す商品の1品目は、パナソニックの「オーブントースター ビストロ NT-D700」です。おすすめする一番の理由は「スタイリッシュなデザイン」を挙げます。スタイリッシュなブラックカラーと、ダイヤルだけのシンプルなデザインはキッチンに調和します。カラーはホワイトもあります。また、「食パンの厚さや庫内温度などを識別し、おまかせで最適に焼き上げます。上下の遠赤外線と上部の近赤外線による『遠赤トリプルヒーター』により、外はさっくり、中はあつあつに。フライや焼きいもなどもおいしく調理できるオートモードを搭載しています」と説明します。食パンの厚みや温度、庫内温度、電圧などから7200通りものプログラムにより最適に焼き上げる「インテリジェント制御」を搭載しているので、食パン以外の食材も、おまかせでおいしく焼き上げます。中井さんがこの商品をおすすめしたい人は、「4枚切りなどの分厚い食パンや冷凍食パンを焦がさずしっかり中まであつあつにしたい方におすすめ」とのことです。冷凍した厚切り食パンがうまく焼けずに困っている人に、ぜひとも使ってほしい商品です。中井さんが推す商品の2品目は、バルミューダの「The Toaster Pro K11A-SE」です。おすすめする理由について、中井さんは次のようにアドバイスします。「マットな外装に金属のような質感のあるアクセントで高級感あふれるデザインです。スチーム機能でトーストをふわふわもちもちに焼き上げます」。本体上部から少量の水を入れることでおいしく仕上がるのが特徴。パンの耳までサクサク、表面はこんがりきつね色、中は水分が残ってもっちりふわふわに仕上げます。さらに、「上部のヒーターに火力を集中させるサラマンダー機能を搭載。チーズやザラメだけを溶かすことができるので、クレームブリュレなども楽しめます」と補足します。サラマンダーは、レストランなどで料理の仕上げに使われるプロの調理道具です。それを家庭でも実現できるようにしました。食材の表面だけを高温度で焼きつけるので、これまでとは違った食感が楽しめます。中井さんがこの商品をおすすめする人は「ふわふわの食パンが好きな方やチーズや野菜などの具材をのせたトーストを上手に火加減を調節して仕上げたい方におすすめ」とのこと。プロの火入れを実現したバルミューダの最上位モデルは、特別感のあるギフトにピッタリです。中井さんが推す商品の3品目は、シャープの「ヘルシオトースター AX-WT1」です。おすすめする理由について中井さんは「優しい色合いでかわいいデザインです。ヘルシオにのみ搭載されている100℃を超える水蒸気（過熱水蒸気）でパンの水分を逃さず、ふんわり焼き上げます。焼き加減だけでなく、パンのふわふわ度も調整でき、自分好みの食感と焼き加減を追及できます」と説明します。50mlの大容量タンクから発生する過熱水蒸気で焼き上げるのは、ヘルシオならではの機能。メニューに合わせて水蒸気の量を調整し、自分好みの仕上がりや食感が探せます。また、唐揚げなども過熱水蒸気でノンフライ調理できてヘルシーです。中井さんがこの商品をおすすめする人は「食パンの食感をふわふわからさっくりまで1台で幅広く楽しみたい方におすすめ」とのことです。サクッ、ふわっ、もちっなどふわふわ度を選べる「おいしさ食感マイスター」は、この機種から搭載された新機能です。最後に、中井さんが接客時に心掛けていることをおしえてもらいました。「トースターは頻繁に買い替える商品ではないので、お客様が納得し、気に入ってもらえるように心掛けています。長く使ってもらいたいので、食パンをおいしくトーストできるのはもちろんですが、お手入れが楽なものやトースト以外にも使える点をお客様のニーズに合わせて提案いたします。ピザストーンが付属しているモデルや低温調理に対応するものなど、お客様との会話の中でこの商品が合うなと思った際は、ご案内するようにしております」。確かに、トースターは日常に溶け込んでいる商品なので、「気づかないうちに長年使い続けていた」ということも多いでしょう。今のトースターは昔に比べて格段においしく焼けるので、大切な人やお世話になった人へのギフトにピッタリのアイテムです。トースター選びで迷ったら中井さんに相談してみましょう。